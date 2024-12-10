Murat Ülker'den 13 Milyar Dolar İtirafı
Pladis ve Godiva Chocolatier Yönetim Kurulu Başkanı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, bugüne kadar gerçekleştirdikleri şirket alım, satım ve birleşmelerin toplam değerinin 13 milyar doları aştığını duyurdu. Ülker, bu başarıya odaklanma ve globalleşme stratejileri sayesinde ulaştıklarını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Murat Ülker, “Bu başarıların arkasında önce dikey entegrasyon, ardından sinerji oluşturan sektör ve kategorilerde yatay büyüme, nihayetinde ise odaklanarak globalleşme stratejimiz yatıyor” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi