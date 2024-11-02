Mucize Bitkinin Hasadı Başladı: Üreten Paraya Para Demiyor, 1 Kilosu Rekor Fiyata Satılıyor

Safran, ilçede 44 çiftçi tarafından yaklaşık 100 dekarlık alanda büyük bir özenle yetiştiriliyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılan safran, mor renkli ve hoş kokulu çiçekleriyle sadece estetik değil, ekonomik olarak da büyük getiri sağlıyor.

80 BİN ÇİÇEKTEN YARIM KİLO ÇIKIYOR

Safran, üretim sürecinin zorluğuyla biliniyor; yaklaşık 80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram safran elde edilebiliyor. Bu zorlu üretim süreci, bitkinin değerini de artırıyor. Geçen yıl kilogram fiyatı 320 bin lirayı bulan safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilme özelliği ile de benzersiz bir ürün olarak öne çıkıyor.