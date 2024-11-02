Mucize Bitkinin Hasadı Başladı: Üreten Paraya Para Demiyor, 1 Kilosu Rekor Fiyata Satılıyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl ağustos ayında ekimi yapılan ve Ekim-Kasım aylarında hasadı gerçekleştirilen safran bitkisi, değerli özellikleriyle dikkat çekiyor.
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Safran, ilçede 44 çiftçi tarafından yaklaşık 100 dekarlık alanda büyük bir özenle yetiştiriliyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılan safran, mor renkli ve hoş kokulu çiçekleriyle sadece estetik değil, ekonomik olarak da büyük getiri sağlıyor.
80 BİN ÇİÇEKTEN YARIM KİLO ÇIKIYOR
Safran, üretim sürecinin zorluğuyla biliniyor; yaklaşık 80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram safran elde edilebiliyor. Bu zorlu üretim süreci, bitkinin değerini de artırıyor. Geçen yıl kilogram fiyatı 320 bin lirayı bulan safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilme özelliği ile de benzersiz bir ürün olarak öne çıkıyor.
AB'DEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ
Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almış olan Safranbolu safranı, hem kalitesi hem de tarlalarının görsel güzelliğiyle ilgi çekiyor. Hasat sürecinin bir süre daha devam edeceğini belirten üreticilerden İsmail Yılmaz, safran hasadının yaklaşık 20 gün boyunca süreceğini ifade etti.
KİLOSU 450 BİN LİRA OLACAK
Hava durumunun serinliğini sürdürmesi nedeniyle erken çiçeklenmenin başladığını belirten Yılmaz, "27 dönümde safran üretiyorum. 20 kilogramın üzerinde bir hasat bekliyorum. 2023'te 320 bin liradan sattık kilogramını, 2024'te bu 400-450 bin lira olacak" diye konuştu.