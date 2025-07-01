MTV’de İkinci Taksit Dönemi Başladı: Son Güne Dikkat

İNTERNETTEN KOLAYCA ÖDENEBİLİYOR

MTV ödemeleri hem dijital platformlar hem de fiziksel ödeme noktaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) gib.gov.tr adresi ile GİB Mobil Uygulaması üzerinden plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil bilgileriyle ödeme yapılabiliyor. Kullanıcılar bu işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabiliyor.

Bunun yanı sıra e-Devlet Kapısı üzerinden de MTV borç sorgulama ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Dijital ödeme yapacak vatandaşların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla işlem yapması gerektiği, aksi halde sahte siteler nedeniyle mağduriyet yaşanabileceği uyarısı da yapılıyor.