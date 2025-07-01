MTV’de İkinci Taksit Dönemi Başladı: Son Güne Dikkat
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Ocak ayında yapılan ilk ödemelerin ardından, Temmuz ayı itibarıyla ikinci taksit süreci resmen başladı. Araç sahiplerinin MTV yükümlülüğünü yerine getirmesi için 31 Temmuz 2025 son tarih olarak belirlendi. Bu tarihten sonra ödeme yapanlara aylık bazda gecikme faizi uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Motorlu taşıt sahiplerinin yılda 2 eşit taksitte ödedikleri MTV, taşıtın cinsi, yaşı, motor silindir hacmi ve tescil tarihine göre değişiyor. Ödemelerini zamanında yapmayanlar sadece faiz yüküyle karşılaşmakla kalmıyor, aynı zamanda araç muayene işlemlerinde ve yasal süreçlerde ek sorunlarla da karşılaşabiliyor.
İNTERNETTEN KOLAYCA ÖDENEBİLİYOR
MTV ödemeleri hem dijital platformlar hem de fiziksel ödeme noktaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) gib.gov.tr adresi ile GİB Mobil Uygulaması üzerinden plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil bilgileriyle ödeme yapılabiliyor. Kullanıcılar bu işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabiliyor.
Bunun yanı sıra e-Devlet Kapısı üzerinden de MTV borç sorgulama ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Dijital ödeme yapacak vatandaşların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla işlem yapması gerektiği, aksi halde sahte siteler nedeniyle mağduriyet yaşanabileceği uyarısı da yapılıyor.
FİZİKİ ÖDEME ALTERNATİFLERİ DE VAR
Dijital yöntemlerin yanı sıra, MTV ödemeleri anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM’leri, mobil uygulamaları, internet bankacılığı platformları, PTT iş yerleri ve vergi daireleri aracılığıyla da yapılabiliyor. Kredi kartıyla ödeme imkânı sunan sistemlerde bazı bankalar taksitli ödeme alternatifi de sunabiliyor.
Banka ve finans kuruluşlarının sunduğu mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar, hesaplarındaki bakiye ya da kredi kartları aracılığıyla vergi borçlarını kolaylıkla ödeyebiliyor. Ödeme kanalları arasında, yabancı bankalara ait kartlar da kabul ediliyor.
SON GÜNE BIRAKILMAMASI ÖNERİLİYOR
Vergi uzmanları ve yetkililer, MTV ödemelerinin son güne bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. 31 Temmuz sonrasında yapılacak ödemelerde gecikme faizi uygulanırken, dijital sistemlerde yaşanabilecek yoğunluklar ve teknik aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanabileceği belirtiliyor.
Gecikmeye düşen araç sahiplerinin, faizin yanı sıra bazı işlemlerden de yararlanamayabileceği vurgulanıyor. Özellikle araç satışı, sigorta işlemleri ve muayene gibi resmi işlemlerde ödenmemiş MTV borcu ciddi sorunlara yol açabiliyor.
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE UYUN
İnternet üzerinden ödeme yapacak araç sahiplerinin, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor. Resmi işlemlerde yalnızca "gib.gov.tr" ve e-Devlet gibi devletin sunduğu kanallar kullanılmalı. Benzer görünümlü sahte siteler üzerinden yapılan işlemler hem kişisel verilerin çalınmasına hem de maddi kayıplara neden olabiliyor.
HER ARAÇ TİPİ FARKLI ÖDENİYOR
MTV, araç türüne ve teknik özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Otomobil, motosiklet, otobüs, kamyon ve minibüs gibi farklı sınıflardaki taşıtlar için ayrı vergi tarifeleri uygulanıyor. Araçların motor hacmi büyüdükçe ödenecek vergi tutarı da artıyor. Aynı şekilde yaşlı araçlarda vergi daha düşük seviyede kalıyor.
2025 MTV DÖNEMİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
2025 yılı için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen MTV oranları, yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplandı. Bu kapsamda, MTV ödemeleri için dijital altyapı ve banka sistemleri güncellendi. Ödeme yapacak sürücüler, özellikle yoğunluk yaşanabilecek Temmuz ayının son haftasında teknik aksaklıklarla karşılaşmamak adına işlemlerini erkenden tamamlamaya davet ediliyor.
MTV ÖDEMELERİ İÇİN EN YOĞUN DÖNEM BAŞLIYOR
Araç sahiplerinin yılın ikinci ödeme dönemini kapsayan bu süreçte, vergi borçlarını zamanında ödemesi, hem faiz yükünden kaçınmak hem de yasal sorun yaşamamak adına büyük önem taşıyor. Vergi daireleri ve ilgili kurumlar, 31 Temmuz’a kadar hizmetlerini artırarak, ödeme sürecinin aksamadan tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor.