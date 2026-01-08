MSB Duyurdu! 2026 Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak bedelli askerlik tutarının 333.089,04 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
MSB Duyurdu! 2026 Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yılın ilk basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"7 OCAK’TAN İTİBAREN MÜRACAAT İŞLEMLERİ BAŞLATILDI"

MSB tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretine ilişkin bilgilendirme yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre üç yüz otuz üç bin seksen dokuz lira dört kuruş (333.089,04 TL) olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."
MSB'den Kritik Suriye Açıklaması: 'Yardım Talep Edilirse Gerekli Desteği Sağlarız'MSB'den Kritik Suriye Açıklaması: 'Yardım Talep Edilirse Gerekli Desteği Sağlarız'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bakan Göktaş Duyurdu: Sosyal Destek Ödemelerine Zam Geldi! Evde Bakım Yardımı, SED Ve Koruyucu Aile Ödemelerinde Yeni Tutarlar Bakan Göktaş Duyurdu! Sosyal Destek Ödemelerine Zam
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! Riskli Kimyasallar İçin İthalat Kapısı Kapandı Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! Riskli Kimyasallar İçin İthalat Kapısı Kapandı
ÇOK OKUNANLAR
Rize'de Kanlı Saldırı! Eski Belediye Başkan Yardımcısı Öldürüldü Rize'de Kanlı Saldırı! Eski Belediye Başkan Yardımcısı Öldürüldü
Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit
Aydın'da Cuma Çıkışında Domuz Etiyle Kavurma mı Dağıtıldı? Valilik Açıkladı, Gerçek Ortaya Çıktı Aydın'da Cuma Çıkışında Domuz Etiyle Kavurma mı Dağıtıldı? Valilik Açıkladı, Gerçek Ortaya Çıktı
Lodos Kabusu Başladı! Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: 65 İl İçin Tehlike Çanları Çalıyor Lodos Kabusu Başladı! Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: 65 İl İçin Tehlike Çanları Çalıyor
Suriye Ordusu SDG'ye Saat Verdi! Yoğun ve Hedefli Saldırılar Başlıyor Yoğun ve Hedefli Saldırılar Başlıyor