Motosikleti Olan Herkesi İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Ehliyetine Anında El Konulacak
Diyarbakır'da trafikte tehlikeli hareketler yapan bir motosiklet sürücüsüne idari para cezası verildi ve ehliyetine daimi olarak el konuldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen olayda, sürücünün motosikletiyle tek tekerlek üzerinde ilerlediği tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda sürücüye idari para cezası uyguladı. Aday sürücü statüsünde olduğu belirlenen kişinin ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.
MAKAS ATANLARA DAHA SERT YAPTIRIMLAR GELİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte "makas atma" olarak bilinen tehlikeli şerit değiştirme ihlaline karşı idari yaptırımların artırılacağını duyurdu. Yerlikaya, sürücü belgelerinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesi gibi cezaları içeren yeni düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ocak - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerinin "makas atma" ihlali nedeniyle toplam 12 bin 919 sürücüye işlem yaptığını açıkladı. Trafikte yapılan bu tehlikeli manevranın hem sürücüyü hem de diğer yol kullanıcılarını riske attığını vurgulayan Yerlikaya, "Unutmayın, trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar" ifadelerini kullandı.
BİR HAFTADA 3 MİLYON ARAÇ DENETLENDİ
6-13 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 2 milyon 948 bin 764 araç kontrol edildi. Yasadışı çakar cihazı kullanan 42 sürücüye işlem yapılırken, hız ihlali yapan 119 bin 400 sürücüye de ceza kesildi. Ayrıca, periyodik muayenesi olmayan 21 bin 955 araç, emniyet kemeri takmayan 23 bin 341 sürücü, sürücü belgesi bulunmayan 11 bin 477 kişi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 6 bin 660 araç sahibine ceza uygulandı.
Toplamda 462 bin 352 araç ve sürücüye işlem yapıldığı açıklanan denetimlerde, trafik güvenliğini sağlamak için cezaların daha da ağırlaştırılacağı vurgulandı.