Motosikleti Olan Herkesi İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Ehliyetine Anında El Konulacak

MAKAS ATANLARA DAHA SERT YAPTIRIMLAR GELİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte "makas atma" olarak bilinen tehlikeli şerit değiştirme ihlaline karşı idari yaptırımların artırılacağını duyurdu. Yerlikaya, sürücü belgelerinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesi gibi cezaları içeren yeni düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ocak - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerinin "makas atma" ihlali nedeniyle toplam 12 bin 919 sürücüye işlem yaptığını açıkladı. Trafikte yapılan bu tehlikeli manevranın hem sürücüyü hem de diğer yol kullanıcılarını riske attığını vurgulayan Yerlikaya, "Unutmayın, trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar" ifadelerini kullandı.