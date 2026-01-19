Motorine Zam Yolda: Tarih Belli Oldu

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla akaryakıt fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına çarşamba gününde itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Motorine Zam Yolda: Tarih Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorin fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam bekleniyor.

Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL (AVRUPA)

  • Benzin: 54,00 TL
  • Motorin: 54,86 TL
  • LPG: 29,29 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

  • Benzin: 53,83 TL
  • Motorin: 54,69 TL
  • LPG: 28,69 TL

ANKARA

  • Benzin: 54,90 TL
  • Motorin: 55,94 TL
  • LPG: 29,17 TL

İZMİR

Benzin: 55,19 TL

Motorin: 56,20 TL

LPG: 29,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Araç Sahipleri Dikkat! MTV İçin Taksit Yarışı Başladı: Hangi Banka Kaç Taksit Yapıyor?Araç Sahipleri Dikkat! MTV İçin Taksit Yarışı Başladı: Hangi Banka Kaç Taksit Yapıyor?Ekonomi

Kaynak: Ekonomim

Etiketler
Motorin Akaryakıt
Son Güncelleme:
Milyonları İlgilendiren Yeni Düzenlemede Tarih Netleşti! Tapuda İşlemler Artık Bu Şekilde Yapılacak Milyonları İlgilendiren Yeni Düzenlemede Tarih Netleşti! Tapuda İşlemler Artık Bu Şekilde Yapılacak
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Araç Sahipleri Dikkat! MTV İçin Taksit Yarışı Başladı: Hangi Banka Kaç Taksit Yapıyor? Araç Sahipleri Dikkat! MTV İçin Taksit Yarışı Başladı: Hangi Banka Kaç Taksit Yapıyor?
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta
Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı
Uçaklarda Kabin Kuralları Değişti! Yolcular İçin Yeni Dönem! Yeni Yasak Listesi Açıklandı Uçaklarda Kabin Kuralları Değişti! Yolcular İçin Yeni Dönem! Yeni Yasak Listesi Açıklandı
Türkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm Verdi Türkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm Verdi
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e Hapis Cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e Hapis Cezası