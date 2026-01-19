Motorine Zam Yolda: Tarih Belli Oldu
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla akaryakıt fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına çarşamba gününde itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Motorin fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam bekleniyor.
Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL (AVRUPA)
- Benzin: 54,00 TL
- Motorin: 54,86 TL
- LPG: 29,29 TL
İSTANBUL (ANADOLU)
- Benzin: 53,83 TL
- Motorin: 54,69 TL
- LPG: 28,69 TL
ANKARA
- Benzin: 54,90 TL
- Motorin: 55,94 TL
- LPG: 29,17 TL
İZMİR
Benzin: 55,19 TL
Motorin: 56,20 TL
LPG: 29,09 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Kaynak: Ekonomim