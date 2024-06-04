Motorine zam, LPG’ye indirim yolda

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Ekonomim’in haberine göre salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, likit petrol gazına (LPG) 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruş zam bekleniyor.

4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.38 TL

Motorin litre fiyatı: 40.27 TL

LPG litre fiyatı: 21.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.30 TL

Motorin litre fiyatı: 40.21 TL

LPG litre fiyatı: 20.64 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.34 TL

Motorin litre fiyatı: 41.25 TL

LPG litre fiyatı: 21.19 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.59 TL

Motorin litre fiyatı: 41.57 TL

LPG litre fiyatı: 20.89 TL