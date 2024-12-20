Motorine Zam Geliyor
Global piyasalardaki dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler ve döviz hareketliliği akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor. Akaryakıt fiyatlarına zam kapıda! Motorin bu gece 58 kuruş artacak, benzin fiyatları sabit kalacak. İşte 20 Aralık 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Global enerji piyasalarındaki volatilite, jeopolitik gerilimlerin yol açtığı ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, altın ve döviz kurlarındaki istikrarsızlık ile ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını etkileyerek tüketiciyi zorlamaya devam ediyor.
Döviz kurlarındaki hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından (21 Aralık Cumartesi) itibaren motorin fiyatlarına 58 kuruşluk bir zam bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik öngörülmüyor.
20 ARALIK AKARTAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa)
Benzin litre fiyatı: 43.12 TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul (Anadolu)
Benzin litre fiyatı: 43.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43.56 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.39 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL