Motorine yarın indirim bekleniyor
Motorine yarından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; motorine 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.41 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.
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