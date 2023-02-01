Motorine yarın indirim bekleniyor

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; motorine 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.41 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.