Motorine İndirim Geliyor! Bu Geceden İtibaren Geçerli...

Dolar kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Son dönemlerde gelen ÖTV zammı ve dolar kuru dalgalanmaları nedeniyle neredeyse 45 TL seviyesine çıkan akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme bekleniyor. Motorin fiyatlarında yaklaşık 1 TL'lik bir indirim beklentisi için tarih verildi. 10 Eylül 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.52 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.40 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.85 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.30 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL