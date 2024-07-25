Motorine İndirim Geldi, Tabelalar Değişti: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorin litre fiyatına gece yarısı indirim geldi, tabelalar değişti. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Motorine İndirim Geldi, Tabelalar Değişti: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Söz konusu gelişmelerle birlikte motorin fiyatlarında 1 lira 47 kuruşluk bir indirim yansıtıldı.

Peki, 25 Temmuz 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 25 Temmuz 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.10 TL

Motorin litre fiyatı: 43.53 TL

LPG litre fiyatı: 22.93 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.97 TL

Motorin litre fiyatı: 43.46TL

LPG litre fiyatı: 22.80 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.70 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 23.10 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.05 TL

Motorin litre fiyatı: 44.56 TL

LPG litre fiyatı: 23.22 TL

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