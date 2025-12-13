Motorine İndirim Geldi, Akaryakıtta Tabela Değişti

Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren motorine indirim geldi. Peki motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu?

Son Güncelleme:
Motorine İndirim Geldi, Akaryakıtta Tabela Değişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıta da zam ya da indirim olarak yansıyor. Sürücüler, LPG, benzin ve motorin fiyatına zam ya da indirim yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

Son olarak mazota 28 Kasım'da 2 lirayı aşan indirim yapılmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine indirim geldi.

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına ortalama 2 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar, 13 Aralık 2025 Cumartesi gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.

BENZİN VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54.51 TL

Motorin litre fiyatı: 53.12 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54.34 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.71 TL

Motorin litre fiyatı: 54.49 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Motorin Akaryakıt
Son Güncelleme:
Milyonların Gözü 18 Aralık'ta! Kapalı Zarfla Verdiler: İşte TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebi Kapalı Zarfla Verdiler... İşte TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
1 Ocak'tan İtibaren Uygulanacak: Vergilendirmede Yeni Dönem Vergilendirmede Yeni Dönem
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı! 'Dizlerinden Sarılarak İtti...' Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı!
İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı
Merkez Bankası Resmen Duyurdu! Kredi Kartı Faizleriyle İlgili Kritik Karar Kredi Kartı Faizleriyle İlgili Kritik Karar
Meteoroloji 'Sarı' Alarm Verdi: Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat
Milyonların Gözü 18 Aralık'ta! Kapalı Zarfla Verdiler: İşte TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebi Kapalı Zarfla Verdiler... İşte TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebi