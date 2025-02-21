Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek

Benzin ve LPG fiyatlarında şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, nakliye ve üretim maliyetlerini de etkileyerek genel fiyat seviyelerine yansıyabilir. Uzmanlar, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.