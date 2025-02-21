Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek
Motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak, tabelalar değişecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Dövizin ateşi akaryakıtı da vurdu. Yeni bir zam haberi geldi. Alınan bilgilere göre, bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapılacak ve fiyatlar pompaya yansıtılacak.
Zam sonrası İstanbul’da Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 48.01 TL’ye, Anadolu Yakası’nda ise 47.89 TL’ye yükselecek. Ankara’da güncel motorin fiyatı 47.26 TL iken, zam sonrası 48.71 TL’ye çıkacak. İzmir’de ise şu an 47.63 TL olan motorin litre fiyatı, zam sonrası 49.08 TL olacak.
Benzin ve LPG fiyatlarında şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, nakliye ve üretim maliyetlerini de etkileyerek genel fiyat seviyelerine yansıyabilir. Uzmanlar, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.