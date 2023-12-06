Motorine bu gece indirim geliyor

Araç sahiplerinin yüzünü güldüren haber geldi. Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren indirim gelmesi beklenirken, benzin fiyatlarında bir değişiklik beklenmediği bildirildi.

Motorine bu gece indirim geliyor

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,64 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,53 liradan satılıyor.

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