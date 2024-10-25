MOTORİN ZAMMI SON DAKİKA: İstasyona Giden Akaryakıtta Zamlı Tarifeyi Gördü: Benzin ve Mazotta En Hareketli Günler! (25 Ekim Güncel Fiyatlar)
Son dakika haberi… Motorin fiyatlarına gelen zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeniden hareketlilik yaşanıyor. Salı günü yapılan indirimlerin ardından, bugün mazot fiyatlarına 85 kuruşluk bir zam yansıdı. İşte 25 Ekim 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile benzin-mazot fiyatı son dakika haberi…
Son dakika: Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma, küresel petrol piyasalarında yaşanan değişiklikler ve döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Bu kapsamda fiyatlar da bir ileri bir geri hareket ediyor.
MOTORİNE ZAM GELDİ
Salı günü benzin grubundaki 1,87 TL'lik ve motorin grubundaki 1,65 TL'lik indirimlerin ardından akaryakıt fiyatları yine zamlandı. Bugün motorin fiyatında artış yaşandı. Mazot litre fiyatı için ortalama 85 kuruş zam geldi ve yeni rakamlar tabelaya yansıdı.
İŞTE 25 EKİM 2024 CUMA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 42,86 TL
Motorin litre fiyatı: 42,75 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 42,74 TL
Motorin litre fiyatı: 42,67 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 43,25 TL
Motorin litre fiyatı: 43,27 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 43,70 TL
Motorin litre fiyatı: 43,77 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL