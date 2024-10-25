MOTORİN ZAMMI SON DAKİKA: İstasyona Giden Akaryakıtta Zamlı Tarifeyi Gördü: Benzin ve Mazotta En Hareketli Günler! (25 Ekim Güncel Fiyatlar)

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma, küresel petrol piyasalarında yaşanan değişiklikler ve döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Bu kapsamda fiyatlar da bir ileri bir geri hareket ediyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Salı günü benzin grubundaki 1,87 TL'lik ve motorin grubundaki 1,65 TL'lik indirimlerin ardından akaryakıt fiyatları yine zamlandı. Bugün motorin fiyatında artış yaşandı. Mazot litre fiyatı için ortalama 85 kuruş zam geldi ve yeni rakamlar tabelaya yansıdı.

İŞTE 25 EKİM 2024 CUMA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,86 TL

Motorin litre fiyatı: 42,75 TL

LPG litre fiyatı: 25,35 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,74 TL

Motorin litre fiyatı: 42,67 TL

LPG litre fiyatı: 24,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,25 TL

Motorin litre fiyatı: 43,27 TL

LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,70 TL

Motorin litre fiyatı: 43,77 TL

LPG litre fiyatı: 24,91 TL