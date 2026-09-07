Morgan Stanley’den Türkiye İçin Dikkat Çeken Faiz Tahmini! Resmen Yüzde Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasına ilişkin beklentisini güncelledi. Banka, TCMB’nin bu hafta perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Morgan Stanley, faiz indirim sürecinin ise yılın son çeyreğinde başlamasını öngörüyor.

YIL SONUNDA FAİZ YÜZDE 35’E İNEBİLİR

Bloomberg’in aktardığı rapora göre Morgan Stanley ekonomistleri Georgi Deyanov ve Arnav Gupta, dördüncü çeyrekte dezenflasyon sürecinin yeniden hız kazanmasıyla TCMB’nin temkinli bir faiz indirim dönemine gireceğini tahmin etti. Raporda, yıl sonuna kadar toplam 200 baz puanlık indirim yapılabileceği ve politika faizinin yüzde 35 seviyesine çekilebileceği öngörüldü.

İLK İNDİRİMLER EKİM VE ARALIK’TA BEKLENİYOR

Morgan Stanley analistleri, Türkiye’de enflasyonun ana eğiliminde yılın son çeyreğinde gevşeme yaşanacağını belirtti. Bu doğrultuda TCMB’nin faiz indirimlerine ekim ve aralık aylarında 100’er baz puanlık iki adımla başlamasının muhtemel olduğu değerlendirildi.

2027 SONUNDA YÜZDE 27,5 TAHMİNİ

Raporda, faiz indirimlerinin 2027 yılı boyunca kademeli şekilde sürmesi ve politika faizinin yıl sonunda yüzde 27,50 seviyesine gerilemesi öngörüldü. Bununla birlikte Morgan Stanley, enflasyona ilişkin risklerin sürdüğüne dikkat çekerek faiz tahminleri üzerindeki yukarı yönlü risklerin korunduğunu belirtti.

Kaynak: Bloomberg