Morgan Stanley’den Türkiye İçin Dikkat Çeken Faiz Tahmini! Resmen Yüzde Verildi

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit tutmasını bekliyor. Banka, dezenflasyonun hız kazanmasıyla birlikte faiz indirimlerinin yılın son çeyreğinde başlayacağını ve politika faizinin yıl sonunda yüzde 35’e gerileyeceğini öngördü.

Son Güncelleme:
Morgan Stanley’den Türkiye İçin Dikkat Çeken Faiz Tahmini! Resmen Yüzde Verildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasına ilişkin beklentisini güncelledi. Banka, TCMB’nin bu hafta perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Morgan Stanley, faiz indirim sürecinin ise yılın son çeyreğinde başlamasını öngörüyor.

YIL SONUNDA FAİZ YÜZDE 35’E İNEBİLİR

Bloomberg’in aktardığı rapora göre Morgan Stanley ekonomistleri Georgi Deyanov ve Arnav Gupta, dördüncü çeyrekte dezenflasyon sürecinin yeniden hız kazanmasıyla TCMB’nin temkinli bir faiz indirim dönemine gireceğini tahmin etti. Raporda, yıl sonuna kadar toplam 200 baz puanlık indirim yapılabileceği ve politika faizinin yüzde 35 seviyesine çekilebileceği öngörüldü.

İLK İNDİRİMLER EKİM VE ARALIK’TA BEKLENİYOR

Morgan Stanley analistleri, Türkiye’de enflasyonun ana eğiliminde yılın son çeyreğinde gevşeme yaşanacağını belirtti. Bu doğrultuda TCMB’nin faiz indirimlerine ekim ve aralık aylarında 100’er baz puanlık iki adımla başlamasının muhtemel olduğu değerlendirildi.

Morgan Stanley’den Türkiye İçin Dikkat Çeken Faiz Tahmini! Resmen Yüzde Verildi - Resim : 1

2027 SONUNDA YÜZDE 27,5 TAHMİNİ

Raporda, faiz indirimlerinin 2027 yılı boyunca kademeli şekilde sürmesi ve politika faizinin yıl sonunda yüzde 27,50 seviyesine gerilemesi öngörüldü. Bununla birlikte Morgan Stanley, enflasyona ilişkin risklerin sürdüğüne dikkat çekerek faiz tahminleri üzerindeki yukarı yönlü risklerin korunduğunu belirtti.

Kaynak: Bloomberg

Etiketler
Faiz Merkez Bankası
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Piyasalarda Yeni Hafta Mesaisi: Dolar Sakin, Euro Yükselişle Başladı Piyasalarda Yeni Hafta, Dolar Sakin, Euro Yükselişle Başladı
Fed Korkusu Ons Altını Vurdu: Gram Altın 6 Bin 840 Liraya Geriledi Fed Korkusu Ons Altını Vurdu: Gram Altın 6 Bin 840 Liraya Geriledi
ÇOK OKUNANLAR
Abülkadir Selvi Erken Seçim İçin Tarih Verdi! AK Parti Seçim Yasasını mı Değiştirecek? Abülkadir Selvi Erken Seçim İçin Tarih Verdi! AK Parti Seçim Yasasını mı Değiştirecek?
14 Yıllık Takipsizlik Kalktı: Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Silivri'deki 10 Görevli Gözaltında, Bakan Gürlek Kritik Detayları Açıkladı 14 Yıllık Takipsizlik Kalktı, 2011'de Silivri'deki 10 Görevli Gözaltında
MHP'li Feti Yıldız Türk Siyasetini Damga Vuracak Çıkış! Parti Kurmayı Şirket Kurmaktan Daha Kârlı Görenler Türemiştir' MHP'den Türk Siyasetini Damga Vuran Çıkış! Parti Kurmayı Şirket Kurmaktan Daha Kârlı Görenler...'
İBB Soruşturmasında Yeni Dalga: 6 Kişi Tutuklandı İBB Soruşturmasında Yeni Dalga: 6 Kişi Tutuklandı
Antalya ve Muğla'da Orman Yangını: Serik'te Enerji Düştü, Menteşe Alevlere Teslim! Serik'te Enerji Düştü, Menteşe Alevlere Teslim!