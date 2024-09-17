Mor Altının Hasadı Başladı: Deneme Amaçlı Bahçesinin Köşesine Ekti, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Kastamonu'nun Eymür köyünde çiftçilik yapan Kenan Erkan Çevikoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle böğürtlen üretiminde büyük bir başarıya imza attı.
Kaynak: İHA
Pandemi döneminde arpa ve buğday ekimi yaptığı arazisine, katma değeri yüksek çilek ekimi gerçekleştiren Çevikoğlu, elde ettiği memnuniyetin ardından arazinin kalan kısmına böğürtlen dikmeye karar verdi.
İlk olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşviki ve sözleşmeli dikim desteğiyle 6,5 dekar alana böğürtlen diken Çevikoğlu, sadece iki yıl içinde 15 ton hasat elde etti. Elde ettiği başarıyla motivasyonu artan Çevikoğlu, böğürtlen üretimini genişletmeye karar verdi. Bu yıl, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın özel izniyle yurtdışından temin ettiği böğürtlen fidanlarını 40 dekarlık alana dikti. 2-3 yıl içinde 80 ton böğürtlen hasadı bekleyen Çevikoğlu, üretim sürecine başlamadan önce Ankara'da bir firma ile anlaşma yaparak ürünlerini pazarlama konusunda da stratejik bir adım attı.
YILDA 2 KERE HASAT YAPABİLİYOR
İki yıl önce böğürtlen dikimine başladıklarını anlatan Çevikoğlu, bu yıl 15 ton böğürtlen hasadı elde ettiklerini ve önümüzdeki iki yıl içinde bu miktarı 80 tona çıkarmayı planladıklarını söyledi. "Yurt dışından getirdiğimiz fidanların özelliği hem haziran hem de ekim ayında hasat yapılabilmesidir. Türkiye'de genellikle hasat dönemi ağustos ayıdır. Daha önce 6,5 dekarlık alanda böğürtlen üretimi gerçekleştirmiştik, şu anda 40 dekarlık alanı tamamlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni başlattığı sözleşmeli üretim modeli ile ürettiğimiz tüm ürünleri Ankara'daki bir firmaya göndereceğiz" şeklinde bilgi verdi.
DEĞERİNİ BİLEN YOKTU
Çevikoğlu'nun tarlasının böğürtlen toplama sürecini anlatan köy sakini Ayşe Aydost, "Çocukken ormanlarda hayvan otlatırken böğürtlenleri yerdik. O zamanlar bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyorduk. Şimdi tarlalarda böğürtlenler dikiliyor ve hasat ediliyor. Günlük olarak bir kişi 60 ile 80 kilo arasında böğürtlen toplayabiliyor" dedi.