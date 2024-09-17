Mor Altının Hasadı Başladı: Deneme Amaçlı Bahçesinin Köşesine Ekti, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

YILDA 2 KERE HASAT YAPABİLİYOR

İki yıl önce böğürtlen dikimine başladıklarını anlatan Çevikoğlu, bu yıl 15 ton böğürtlen hasadı elde ettiklerini ve önümüzdeki iki yıl içinde bu miktarı 80 tona çıkarmayı planladıklarını söyledi. "Yurt dışından getirdiğimiz fidanların özelliği hem haziran hem de ekim ayında hasat yapılabilmesidir. Türkiye'de genellikle hasat dönemi ağustos ayıdır. Daha önce 6,5 dekarlık alanda böğürtlen üretimi gerçekleştirmiştik, şu anda 40 dekarlık alanı tamamlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni başlattığı sözleşmeli üretim modeli ile ürettiğimiz tüm ürünleri Ankara'daki bir firmaya göndereceğiz" şeklinde bilgi verdi.

DEĞERİNİ BİLEN YOKTU

Çevikoğlu'nun tarlasının böğürtlen toplama sürecini anlatan köy sakini Ayşe Aydost, "Çocukken ormanlarda hayvan otlatırken böğürtlenleri yerdik. O zamanlar bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyorduk. Şimdi tarlalarda böğürtlenler dikiliyor ve hasat ediliyor. Günlük olarak bir kişi 60 ile 80 kilo arasında böğürtlen toplayabiliyor" dedi.