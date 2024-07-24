Moody’s Türk Bankasının Notunu 3 Kademe Birden Yükseltti

Dünyanın önde gelen Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Şekerbank'ın 'Uzun Vadeli Mevduat' notlarını üç basamak birden yükseltti. Kredi not görünümünü ise pozitif olarak belirledi.

Son Güncelleme:
Moody’s Türk Bankasının Notunu 3 Kademe Birden Yükseltti

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Şekerbank'ın Uzun Vadeli TL ve YP Mevduat notlarını üçer kademe birden artırarak ‘Caa1’den ‘B1’e yükseltti, not görünümlerini ise pozitif olarak belirledi. Söz konusu not artışına, 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin Uzun Vadeli TL ve YP İhraççı notlarının B3’ten B1’e iki kademe yükseltilmesinin yanı sıra bankanın güçlü sermaye yapısı ve ihtiyatlı risk yönetimi uygulamaları ile öne çıkan finansal performansı dayanak gösterildi.

Moody’s ayrıca bankanın Temel Kredi Değerlendirme notunu ‘Caa1’den ‘B2’ye, Ulusal Ölçek Uzun Vadeli TL Mevduat notunu ‘Baa3.tr’den ‘Aa2.tr’ye, Ulusal Ölçek Kısa Vadeli TL Mevduat notunu da ‘TR-3’ten ‘TR-1’e yükseltti.

“Türkiye’nin ekonomi programına olan güven bankanın başarısıyla birleşerek 3 kademe not artışı getirdi”

Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, Moody’s’in not artırımına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bütüncül bir program ve kapsamlı bir yol haritası ile sürdürülen ekonomi programı; yatırımcıların dikkatini çeken, uluslararası çapta ilgiyle takip edilen güçlü bir Türkiye hikayesinin sağlam temellerini atmaktadır. Bu çerçevede Moody’s geçtiğimiz hafta sonu ülkemizin kredi notunu iki basamak birden yükseltirken görünümünü de pozitif olarak değerlendirmiştir. Kararlılıkla sürdürülen politikalar sayesinde faaliyet ortamında sağlanan iyileşme, Şekerbank’ın son yıllarda daha da öne çıkan finansal performansındaki kayda değer başarıyla birleşerek Bankamızın Uzun Vadeli TL ve YP Mevduat notlarının üçer kademe birden yükselişini sağlamıştır. Bankamızın başarılı finansal performansı yanında Türkiye’nin kredibilitesi yüksek ekonomi programına olan güvenin bir yansıması olan bu gelişmeden dolayı gururluyuz.”

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Toyota, Üretime Ara Veriyor Toyota, Üretime Ara Veriyor
Borsa Güne Nasıl Başladı? Borsa Güne Nasıl Başladı?
NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu
Türkiye'nin En Köklülerindendi! Dev Havayolu Şirketi Resmen İflas Etti Köklü Havayolu Şirketi Resmen İflas Etti
Suudilerle İle 5 Milyar Dolarlık İşlem Sonlandırıldı Suudilerle İle 5 Milyar Dolarlık İşlem Sonlandırıldı
Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia: Çok Sayıda Araç Birbirine Girdi İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
Her An Deprem Olabilir! Naci Görür 'En Korktuğumuz Yer' Deyip Uyardı 'Tehlike Kapıda, Her An Deprem Olabilir!
AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti