Moody's, İsrail'in kredi notunu 'A2'de tuttu: Negatif görünümünü koruyor...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Moody's, İsrail'in artan jeopolitik risklere maruz kalması nedeniyle kredi notunu A2'de teyit etti ve negatifi korumaya karar verdi.

Moody's, İsrail'in kredi notunu 'A2'de tuttu: Negatif görünümünü koruyor...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu A2 olarak teyit etti ve negatif görünümü korudu. Söz konusu kararın, artan jeopolitik risklerden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle İsrail ile Hizbullah veya İran arasında olası bir çatışma riski, negatif görünümün devam etmesinde etkili olacağı kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, İsrail ile diğer taraflar arasında artan jeopolitik gerilimlerin sonuçlarının da zamanla ortaya çıkacağı ifade edildi.

Moody's, 9 Şubat'ta İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"e çevirmişti.

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