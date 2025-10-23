Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi uUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Moody's'in kıdemli analisti Perjessy, Türkiye'nin kredi notunda pozitif ivme platoya ulaştığını değerlendirdi. Perjessy ayrıca, Türkiye'de dezenflasyon ivmesinin gözle görülür şekilde yavaşladığını söyledi.

Ekonomide gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrilmişken Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Moody’s Ülke Risk Grubu Kıdemli Kredi Yetkilisi Alexander Perjessy, İstanbul'da düzenlenen bir İslami finans etkinliğinde konuştu. Perjessy, Türkiye'de dezenflasyon ivmesinin gözle görülür şekilde yavaşladığını ve çekirdek enflasyonun ayda yaklaşık yüzde 2 seviyesinde takılı kaldığını söyledi.

Perjessy kredi notuyla ilgili olarak da pozitif ivmenin plato yaptığına vurgu yaptı.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te politika faizini açıklayacak. Ekonomistler TCMB politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor. Geçen ay PPK toplantısında, faiz 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

