Montla Direksiyon Başına Geçenler Yandı: Büyük Cezası Var

NEDEN BU KISITLAMALAR VAR?

Kışlık giysiler, sürücünün direksiyon hâkimiyetini olumsuz etkileyebilir ve ani tepkiler vermesini zorlaştırabilir. Bu nedenle, birçok Avrupa ülkesi, bu tür durumların önüne geçmek için sürücülere daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.