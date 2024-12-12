Montla Direksiyon Başına Geçenler Yandı: Büyük Cezası Var
Kış mevsiminin gelişiyle birlikte sürücüler, soğuk havalara karşı hazırlıklarını yaparken, bazı ülkelerde mont, atkı gibi kalın kıyafetlerle araç kullanmanın cezai yaptırımlara yol açtığını biliyor muydunuz? İşte Avrupa’da bu konuda dikkat edilmesi gereken ülkeler ve kurallar...
Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk havalarda sıcak kalmak için kalın montlar, atkılar ve eldivenler tercih ediliyor. Montla araç kullanmak, Avrupa'nın bazı ülkelerinde kışlık giysilerin sürüş güvenliğini olumsuz etkilediği belirtiliyor. Bu ülkelerde, kalın kıyafetlerin sürücü reflekslerini ve hareket kabiliyetini sınırlayarak trafik kazalarına neden olabileceği gerekçesiyle cezalar uygulanıyor.
3 ÜLKEDE REKOR PARA CEZASI VAR
İspanya: Kışlık montlarla araç kullanmaya yönelik doğrudan bir yasak bulunmasa da, bu tür giysilerin sürücünün hareketlerini kısıtlaması durumunda 200 euroya kadar ceza kesilebileceğini belirtiyor.
Belçika: Trafik Güvenliği Organizasyonu VIAS, direksiyon başında yeterli hareket kabiliyetinin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguluyor. Kışlık giysilerin sürücüyü sınırlaması durumunda 174 euro para cezası uygulanabiliyor.
Fransa: Kalın mont, atkı veya eldiven gibi giysilerin, güvenli sürüşü engellemesi halinde sürücülere 135 euroya kadar ceza kesiliyor.
NEDEN BU KISITLAMALAR VAR?
Kışlık giysiler, sürücünün direksiyon hâkimiyetini olumsuz etkileyebilir ve ani tepkiler vermesini zorlaştırabilir. Bu nedenle, birçok Avrupa ülkesi, bu tür durumların önüne geçmek için sürücülere daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.