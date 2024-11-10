Mobilya Devinden Beklenmedik İflas Kararı: Piyasayı Bir Anda Altüst Etti
80 yılı aşkın süredir çocuk mobilyası sektöründe faaliyet gösteren Schardt, talep düşüşü nedeniyle iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.
Kaynak: Artı49
Mobilya devi Schardt, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Frankonya bölgesinde yer alan köklü bir aile işletmesi olarak biliniyordu. Şirket, son dönemde yaşadığı talep azlığı nedeniyle iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.
TALEP AZLIĞI İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİRDİ
Mitwitz kasabasında çocuk mobilyası üretiminde ün kazanan Schardt, son dönemlerde azalan müşteri talebi nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı.
Fränkischer Tag gazetesinin haberine göre, şirket yöneticileri Barbara ve Philipp Schardt, mevcut pazar koşullarının getirdiği olumsuzluklar sonucu bu kararı almak durumunda kaldı.
"PAZAR ŞARTLARI FİRMAMIZI ZORLADI"
Philipp Schardt, gazetenin sorularını yanıtlarken, "Kalitemizi korumaya özen gösterdik, ancak pazar şartları son yıllarda firmamızı zorlamaya başladı" şeklinde konuştu. Schardt, birçok tüketicinin büyük harcamaları ertelediğini belirtirken, azalan doğum oranları ve artan üretim ile enerji maliyetlerinin de işletme üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti.
FİRMA, KRİZDEN ÇIKMAK İÇİN ÇIRPINIYOR
Zorlu bir süreçten geçen Schardt, mali durumu dengelemek için çeşitli adımlar atıyor. Şirket, yaz aylarında Thüringen eyaletindeki Böhlen kasabasında bulunan ikinci üretim tesisini kapatarak, üretim faaliyetlerini Mitwitz’teki ana merkeze taşıma kararı aldı. Bu hamle ile maliyetlerin azaltılması ve şirketin yeniden istikrara kavuşması amaçlanıyor.
İFLAS DESTEĞİ ALMAYA BAŞLADI
1936 yılında Georg Schardt tarafından kurulan, bugün 50 kişiye istihdam sağlayan Schardt, Federal İş Ajansı'ndan iflas desteği alıyor. 2022 yılında QVM Privatkapital GmbH, Schardt’ın çoğunluk hisselerini devralmasına rağmen, şirketin yönetimi hala Georg Schardt’ın torunları tarafından yürütülmeye devam ediyor.