Mobilya Devinden Beklenmedik İflas Kararı: Piyasayı Bir Anda Altüst Etti

"PAZAR ŞARTLARI FİRMAMIZI ZORLADI"

Philipp Schardt, gazetenin sorularını yanıtlarken, "Kalitemizi korumaya özen gösterdik, ancak pazar şartları son yıllarda firmamızı zorlamaya başladı" şeklinde konuştu. Schardt, birçok tüketicinin büyük harcamaları ertelediğini belirtirken, azalan doğum oranları ve artan üretim ile enerji maliyetlerinin de işletme üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti.