Mobilya Devi İflasın Eşiğinde: Türkiye'nin En Büyüklerinden Biriydi

Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden Ezza Home, yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Mobilya alanında Türkiye'nin önemli firmasından biri olan şirketin bu kararı, sektörde şok etkisi yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Mobilya Devi İflasın Eşiğinde: Türkiye'nin En Büyüklerinden Biriydi - Resim: 1

Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden Ezza Home, yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Sektörün önemli oyuncularından biri olan şirketin bu kararı, hem mobilya sektörünü hem de ülke ekonomisini yakından ilgilendiriyor.

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Mobilya Devi İflasın Eşiğinde: Türkiye'nin En Büyüklerinden Biriydi - Resim: 2

3 AY SÜRE VERİLDİ

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda, Ezza Home'un mali tabloları 3 ay boyunca detaylı bir şekilde incelenecek. Ayrıca mahkeme, 2 Aralık 2024 tarihi itibarıyla şirketin iflas takibi ve yeni icralara karşı korunduğunu belirterek, 3 ay boyunca alacaklıların herhangi bir tahsilata gidemeyeceğine hükmetti.

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Mobilya Devi İflasın Eşiğinde: Türkiye'nin En Büyüklerinden Biriydi - Resim: 3

Ezza Home, sadece Türkiye pazarına değil, aynı zamanda dünya genelinde de faaliyet gösteriyordu. Japonya, ABD, Avrupa ve Afrika gibi birçok ülkeye ihracat yapan şirket, Türkiye'nin mobilya sektöründe önemli bir yere sahipti.

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Mobilya Devi İflasın Eşiğinde: Türkiye'nin En Büyüklerinden Biriydi - Resim: 4

Ezza Home'un iflası, Türkiye'de son dönemde artan şirket batmalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle 2024 yılında pek çok şirketin konkordato ilan etmesi, ekonomideki belirsizliğin arttığını ve işletmelerin zorlandığını ortaya koyuyor.

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