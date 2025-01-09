Mirasla Tapu Sahibi Olanlar Dikkat! Bunu Yapmayan Yandı, Hakkını Kaybedecek

HANGİ ARAZİLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme, yalnızca miras yoluyla edinilen ve en az iki yıl boyunca ekilmeyen veya kiralanmayan tarım arazilerini kapsıyor. Satın alma veya devir yoluyla elde edilen araziler ise bu uygulamanın dışında tutulacak.