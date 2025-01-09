Mirasla Tapu Sahibi Olanlar Dikkat! Bunu Yapmayan Yandı, Hakkını Kaybedecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, miras yoluyla tapu sahibi olan vatandaşlara yönelik önemli bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, belirli şartlarda başvuru yapmayan tapu sahiplerinin tarımsal araziler üzerindeki tasarruf hakkını kaybedeceği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 5 Nisan 2023’te yürürlüğe giren düzenlemenin, tarımsal üretimin artırılması amacıyla vatandaşlardan gelen "Atıl tarım arazileri değerlendirilsin, boş araziler ekilsin" talepleri doğrultusunda hazırlandığını ifade etti.
HANGİ ARAZİLERİ KAPSIYOR?
Düzenleme, yalnızca miras yoluyla edinilen ve en az iki yıl boyunca ekilmeyen veya kiralanmayan tarım arazilerini kapsıyor. Satın alma veya devir yoluyla elde edilen araziler ise bu uygulamanın dışında tutulacak.
İşlenmeyen miras arazileri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tasarrufuna geçecek ve devlete kiralanacak. Kiralama işlemleri dijital ortamda gerçekleştirilecek ve elde edilen gelirler arazi sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.
KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?
Kiralanan arazilerin bedeli, çevredeki benzer özelliklere sahip araziler dikkate alınarak belirlenecek. Bakanlık, rayiç kira bedelini tespit ederken en az üç emsal araziyi baz alacak. Ayrıca, akrabalar veya hissedarlar arasındaki kiralamaların piyasa koşullarını yansıtıp yansıtmadığı da değerlendirilecek.