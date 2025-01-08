Miras Yoluyla Tapu Sahibi Olanlar İçin 90 Günlük Süreç Başladı: Hakkınızı Kaybedebilirsiniz
Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Nisan 2023'te başlattığı uygulama ile miras yoluyla sahip olunan tarım arazilerinin atıl kalmasını önlemek amacıyla önemli bir adım attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık tarafından yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, iki yıl boyunca ekim yapılmayan ya da kiraya verilmeyen tarım arazileri, bakanlık tarafından üçüncü kişilere kiralanabilecek. Bu uygulama, 2025 Nisan ayı itibarıyla ilk işlemleriyle hayata geçecek.
MİRAS YOLUYLA KALAN ARAZİLERİ KAPSIYOR
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen "boş araziler değerlendirilsin" taleplerine yanıt verdiklerini belirtti. Gizligider, düzenlemenin yalnızca miras yoluyla elde edilen arazileri kapsayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Neticede özel mülkiyet hukuku var. Bu kapsamında, kardeşler farklı illere gitmiş bir şekilde anneden, babadan, kalan tarla, toprak, bağ var ama mülkiyet, miras hukuku cilveleriyle bunları işleyemiyoruz... 5 Nisan 2023 itibarıyla tarih başladı. 2 yıl içerisinde herhangi bir toprak parçası işlenmiyorsa, kiraya vermiyorsa, kendi üretmiyorsa, herhangi bir sebeple işlenmiyorsa bir yöntem belirledik. Önce o toprağı en yakın yerleşim yerinden başlamak üzere hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralayacağız. O toprakları üretime kazandıracağız. Onun da kazancı kişi ya da kişilerin banka hesabına yatırılacak. Kişiler de para kazanacak. Boş arazilerimiz kalmasın istiyoruz.
KİRALAMA GELİRLERİ ARAZİ SAHİPLERİNE AKTARILACAK
Bakanlık, kiraya verilen arazilerden elde edilen gelirlerin doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Kiralama bedellerinin ise çevredeki emsal tarım arazilerine göre belirleneceği ifade edildi.
EMSAL ARAZİLER ÜZERİNDEN ÜCRETLENDİRME
Bakanlık açıklamasında, rayiç kira bedellerinin belirlenmesinde emsal arazilerin dikkate alınacağını belirtti. Aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış arazinin özelliklerinin analiz edileceği ve bu ücretlerin piyasa koşullarını yansıtacak şekilde düzenleneceği ifade edildi.
Ayrıca, akrabalar ya da hissedarlar arasında yapılan kiralamalar gibi özel amaçlı işlemlerin piyasa değerine uygun olup olmadığına dikkat edileceği açıklandı.