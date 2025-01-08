Miras Yoluyla Tapu Sahibi Olanlar İçin 90 Günlük Süreç Başladı: Hakkınızı Kaybedebilirsiniz

MİRAS YOLUYLA KALAN ARAZİLERİ KAPSIYOR

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen "boş araziler değerlendirilsin" taleplerine yanıt verdiklerini belirtti. Gizligider, düzenlemenin yalnızca miras yoluyla elde edilen arazileri kapsayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Neticede özel mülkiyet hukuku var. Bu kapsamında, kardeşler farklı illere gitmiş bir şekilde anneden, babadan, kalan tarla, toprak, bağ var ama mülkiyet, miras hukuku cilveleriyle bunları işleyemiyoruz... 5 Nisan 2023 itibarıyla tarih başladı. 2 yıl içerisinde herhangi bir toprak parçası işlenmiyorsa, kiraya vermiyorsa, kendi üretmiyorsa, herhangi bir sebeple işlenmiyorsa bir yöntem belirledik. Önce o toprağı en yakın yerleşim yerinden başlamak üzere hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralayacağız. O toprakları üretime kazandıracağız. Onun da kazancı kişi ya da kişilerin banka hesabına yatırılacak. Kişiler de para kazanacak. Boş arazilerimiz kalmasın istiyoruz.