Miras Yolu Gözleyenler İçin Yeni Karar Verildi: Eşit Beklerken Artık Böyle Pay Edilecek

HİSSEDAR ONAYI ŞART OLACAK

Hisseli tapulara ilişkin yapılan en önemli değişikliklerden biri de, tapu satışında tüm hissedarların onayının zorunlu hale getirilmesi oldu. Hisseli bir taşınmazın satışı için tüm hissedarların ortak karar alması ve işlemlere doğrudan katılım sağlaması gerekiyor. Ancak hissedarlar, vekalet yoluyla avukatlarına yetki vererek bu süreci daha kolay hale getirebilecekler.