Miras Yolu Gözleyenler İçin Yeni Karar Verildi: Eşit Beklerken Artık Böyle Pay Edilecek
Tapu ve miras paylaşımına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girerek önemli değişiklikler getirdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Eşit miras paylaşımında zorunluluk kaldırılarak, esnek bir şekilde paylaşmalarına olanak tanındı. Yeni düzenlemeye göre, miras paylaşımı artık zorunlu olarak eşit yapılmak zorunda değil. Aile bireyleri, kendi aralarında yazılı anlaşmalar yaparak miras paylarını istedikleri gibi belirleyebilecekler. Bu esneklik, aile dinamiklerine uygun bir miras paylaşımını mümkün kılarken, önceki katı düzenlemelerin neden olduğu sorunların önüne geçmeyi hedefliyor.
KARDEŞLER ARASINDA DEVİR KOLAYLAŞTI
Kardeşler arasında yapılacak gayrimenkul devirleri de yeni düzenleme ile basitleştirildi. Artık bu devir işlemleri noter onayı gerektirmeksizin sadece yazılı anlaşmalarla gerçekleştirilebilecek. Bu sayede mirasçılar, resmi işlemlerle vakit kaybetmeden mülklerini kendi aralarında hızlıca paylaşabilecekler.
HİSSEDAR ONAYI ŞART OLACAK
Hisseli tapulara ilişkin yapılan en önemli değişikliklerden biri de, tapu satışında tüm hissedarların onayının zorunlu hale getirilmesi oldu. Hisseli bir taşınmazın satışı için tüm hissedarların ortak karar alması ve işlemlere doğrudan katılım sağlaması gerekiyor. Ancak hissedarlar, vekalet yoluyla avukatlarına yetki vererek bu süreci daha kolay hale getirebilecekler.
ANLAŞMAZLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Önceki düzenlemelerdeki katı eşit paylaşım kuralı, aile içinde çeşitli anlaşmazlıklara neden oluyordu. Yeni düzenlemeler, mirasçılara kendi aralarında esnek ve uzlaşmacı bir şekilde paylaşımlarını yapma fırsatı sunarak bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor.