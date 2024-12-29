Miras Sisteminde Flaş Değişiklik: 81 İlde Başlıyor! 1 Belge Yeterli Olacak
Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren önemli bir düzenlemenin hayata geçirileceği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Miras paylaşımında bugüne kadar uygulanan noter zorunluluğu, yeni düzenlemeyle birlikte kaldırılıyor. Artık miras paylaşımı işlemlerinde notere gitme gerekliliği ortadan kalkacak.
YENİ DÜZENLEMEYLE NELER DEĞİŞECEK?
Miras paylaşımına ilişkin detayları açıklanan düzenleme, 81 ilde hayata geçirilecek. Değişiklikle birlikte hisseli tapu satış işlemlerindeki noter onayı şartı, belirli durumlarda aranmamaya başlayacak. Özellikle kardeşler arasında yapılacak miras devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yeterli olacak.
NOTER ŞARTI KALKTI
Daha önceki uygulamada, mirasa konu olan taşınmazların bölünmesi veya devri sırasında noter onaylı sözleşme şartı bulunuyordu. Bu da birçok durumda sorunların çözülmesini güçleştiriyor, genellikle kardeşlerden birinin diğerlerinin hisselerini satın alması yoluyla çözüm sağlanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu süreçler daha kolay ve hızlı hale getiriliyor.
YAZILI SÖZLEŞME YETERLİ OLACAK
Yeni düzenlemeye göre, aynı anne ve babaya sahip kardeşler arasında miras kalan taşınmazların devir işlemleri için noter onayı zorunlu olmayacak. Bu tür durumlarda taraflar arasında yapılacak yazılı bir sözleşme, işlemleri tamamlamak için yeterli olacak.
DEVİR İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTI
Bununla birlikte, hisseli tapuların kesin satış işlemleri için tüm pay sahiplerinin ortak onayı gerekecek. Tüm hisse sahiplerinin temsil edilmesi için bir avukata yetki verilmesi de mümkün olacak. Bu yöntemle devir işlemleri kolaylaştırılabilecek.