Miras Sisteminde Flaş Değişiklik: 81 İlde Başlıyor! 1 Belge Yeterli Olacak

YAZILI SÖZLEŞME YETERLİ OLACAK

Yeni düzenlemeye göre, aynı anne ve babaya sahip kardeşler arasında miras kalan taşınmazların devir işlemleri için noter onayı zorunlu olmayacak. Bu tür durumlarda taraflar arasında yapılacak yazılı bir sözleşme, işlemleri tamamlamak için yeterli olacak.

DEVİR İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTI

Bununla birlikte, hisseli tapuların kesin satış işlemleri için tüm pay sahiplerinin ortak onayı gerekecek. Tüm hisse sahiplerinin temsil edilmesi için bir avukata yetki verilmesi de mümkün olacak. Bu yöntemle devir işlemleri kolaylaştırılabilecek.