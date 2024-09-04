Miras Sisteminde Büyük Değişiklik: Tapular İçin Yeni Karar

Yeni düzenlemeler, miras paylaşımında taraflara daha fazla esneklik sunuyor ve tapuda yapılan işlemleri hızlandırıyor. Eşit dağıtım zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte, taraflar arasında yazılı sözleşmelerle miras devri yapılabilecek. Noter onayının gerekliliğinin kaldırılması, işlemleri daha pratik hale getirirken, hisseli tapu satışlarında tüm hissedarların ortak karar alması ve tapu devrine katılması zorunlu olacak. Ayrıca, vekalet vererek avukat aracılığıyla işlemler tamamlanabilecek, bu da süreci daha da kolaylaştıracak.