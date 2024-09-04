Miras Sisteminde Büyük Değişiklik: Tapular İçin Yeni Karar
Miras paylaşımında önemli bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, mirasın tapuda eşit olarak dağıtılması zorunluluğu kaldırıldı.
Bu değişiklik, aile içindeki anlaşmazlıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Kardeşler arasında evlerin devri için artık yazılı anlaşmalar yeterli olacak ve noter onayı gerekmeyecek. Hisseli tapuların satışında ise tüm hissedarların ortak karar alması ve işlemlere katılması gerekecek.
Yeni düzenlemeler, miras paylaşımında taraflara daha fazla esneklik sunuyor ve tapuda yapılan işlemleri hızlandırıyor. Eşit dağıtım zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte, taraflar arasında yazılı sözleşmelerle miras devri yapılabilecek. Noter onayının gerekliliğinin kaldırılması, işlemleri daha pratik hale getirirken, hisseli tapu satışlarında tüm hissedarların ortak karar alması ve tapu devrine katılması zorunlu olacak. Ayrıca, vekalet vererek avukat aracılığıyla işlemler tamamlanabilecek, bu da süreci daha da kolaylaştıracak.
Yeni düzenleme ile birlikte, tapuda miras paylaşımını zorlaştıran önemli bir şart ortadan kalktı. Önceden, mirasın tapu işlemleri sırasında kardeşler arasında eşit şekilde dağıtılması zorunluluğu bulunuyordu. Bu durum bazı aile bireyleri arasında anlaşmazlıklara yol açabiliyordu. Ancak yapılan değişiklikle, bu zorunluluk kaldırıldı ve taraflar arasında daha esnek bir paylaşım süreci mümkün hale geldi.
Bir evin kardeşler arasında devri için artık sadece yazılı bir sözleşme yeterli olacak ve noter onayına gerek kalmayacak. Hisseli tapuların satışında ise tüm hissedarların ortak karar alması ve tapu devri işlemlerine bizzat katılması gerekecek. Hissedarlar, işlemleri bir avukat aracılığıyla da gerçekleştirebilecek ve vekâlet verme seçeneğinden faydalanabilecek. Satış işlemlerinin ardından hisse sahiplerine düşen paylar ödenecek.
Bu yeni düzenlemeyle, miras paylaşımının tapu işlemleri sırasında hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması hedefleniyor. Uzmanlar, bu değişikliğin aile içindeki huzurun korunmasına katkı sağlayacağını ve miras sürecinin daha adil bir şekilde sonuçlanacağını belirtiyor. Eşit dağılım zorunluluğunun kaldırılmasıyla, mirasçılar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi bekleniyor.