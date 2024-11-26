Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Mirastan Mahrum Kalan Kardeşe Tazminat Ödenecek
Mahkemeden kardeşler arası miras paylaşımıyla ilgili emsal niteliğinde karar verildi. İzmir'de annesinden kalan mirası almak için tapu müdürlüğüne başvuran kişi, nüfus kayıtlarında annesine ilişkin bilgi olmadığını öğrenmesi sonrası başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.
Kaynak: AA
İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki ZK, annesi F.Ü.'nün ölümünden 9 yıl sonra başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Nüfus kayıtlarında annesiyle olan bağının eksik olması nedeniyle mirasçı olarak görünmeyen ZK, mahkeme kararıyla 1 milyon 569 bin lira tazminat almaya hak kazandı.
ZK, annesi F.Ü.'nün 2013 yılında vefatının ardından mirastan herhangi bir hakkı olup olmadığını öğrenmek amacıyla 2022'de Narlıdere Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak yapılan incelemede, kadının nüfus cüzdanında anne ismi yazmasına rağmen nüfus müdürlüğü kayıtlarında annesine ilişkin bilgilerin bulunmadığı, bu nedenle mirasçı olarak görünmediği anlaşıldı.
ZK, 2016 yılında annesinden kalan taşınmazların iki kardeşi arasında paylaştırıldığını ve bu malların üçüncü kişilere satıldığını, yasal olarak tapu iptalinin yapılamayacağını öğrenen Z.K, CİMER'e başvurdu.
CİMER'e yapılan başvuru üzerine İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü devreye girdi, 2023 yılında nüfus kayıtları düzeltildi ve ZK'nin annesiyle olan bağı resmileştirildi. Bunun üzerine Z.K, kayıtlarda yapılan hata nedeniyle miras hissesinden mahrum kaldığı şikayetiyle avukatı Güney Çağatay Öz aracılığıyla Hazine aleyhine tazminat davası açtı.
MAHKEMEDEN EMSAL KARAR
İzmir 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, davalı tarafın avukatı, "Diğer mirasçıların davacının mirasçılığını bildikleri halde hisseyi kendi adlarına tescil ettirmek suretiyle kötü niyetli davrandıklarını, dava dışı kişilerin kusurlu davranışları nedeniyle illiyet bağının kesildiğini" savundu. Ayrıca ortaya çıkan zararda devletin sorumluluğundan bahsedilemeyeceğini belirtti.
Mahkeme, kararında Türk Medeni Kanunu 38. maddesindeki "kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zararlar, kusurlu memura rücu edilmek kaydıyla devletçe tazmin edilir." hükmü gereğince mirastan kalan mal varlığının değeri olan 1 milyon 569 bin liranın yasal faiziyle davacıya ödenmesine hükmetti.
"ADALET YERİNİ BULDU"
Avukat Güney Çağatay Öz, mahkemeyi değerlendirerek , müvekkilinin uzun süre annesiyle olan bağının kayıtlarında görünmediğinden habersiz yaşadığını ifade etti. Öz, “Müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesi bizim için çok anlamlı. Verilen karar, adaletin yerinin bulduğunu gösteriyor” diye konuştu.