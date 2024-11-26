Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Mirastan Mahrum Kalan Kardeşe Tazminat Ödenecek

ZK, annesi F.Ü.'nün 2013 yılında vefatının ardından mirastan herhangi bir hakkı olup olmadığını öğrenmek amacıyla 2022'de Narlıdere Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak yapılan incelemede, kadının nüfus cüzdanında anne ismi yazmasına rağmen nüfus müdürlüğü kayıtlarında annesine ilişkin bilgilerin bulunmadığı, bu nedenle mirasçı olarak görünmediği anlaşıldı.

ZK, 2016 yılında annesinden kalan taşınmazların iki kardeşi arasında paylaştırıldığını ve bu malların üçüncü kişilere satıldığını, yasal olarak tapu iptalinin yapılamayacağını öğrenen Z.K, CİMER'e başvurdu.