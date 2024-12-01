Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat, Kardeş Kavgasına Son Veren Düzenleme
Miras hukukunda yapılan son değişikliklerle, kardeşler arasında yaşanan miras anlaşmazlıklarının önüne geçmek ve süreçleri hızlandırmak adına önemli adımlar atıldı. Yeni düzenlemelerle noter onayı zorunluluğu kaldırılarak, yazılı ve karşılıklı imzalanan anlaşmaların yeterli sayılması sağlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Değişiklikle birlikte, miras paylaşımı konusunda uzun süren bürokratik işlemler yerini daha sade bir sürece bırakıyor. Tarafların hazırladığı yazılı anlaşmalar noter onayı gerektirmeden geçerli olacak. Bu yenilik, hem zaman kaybını önlemeyi hem de işlemleri daha az maliyetli hale getirmeyi hedefliyor.
HİSSELİ TAPULARDA ŞEFFAFLIK SAĞLANIYOR
Hisseli tapular için yapılan düzenlemeler, miras kalan mülklerdeki hak sahiplerinin daha net belirlenmesini amaçlıyor. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlandıktan sonra parseller ve sınırlar detaylı şekilde tespit edilecek. Artık miras kalan bir mülkün kardeşler arasında devri için yalnızca yazılı bir sözleşme yeterli olacak.
SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ KOLAYLAŞIYOR
Hisseli tapuların satışında, tüm hissedarların ortak bir karar alması şart koşuluyor. Ancak işlemler, hissedarların vekâlet vermesi ya da bir avukat aracılığıyla da yürütülebilecek. Satış işlemleri esnasında, her hissedara düşen pay net şekilde hesaplanarak ödemeler gerçekleştirilecek.
DAHA HIZLI VE ETKİLİ İŞLEMLER
Yeni düzenlemelerle miras süreçleri sadeleşirken, özellikle hisseli tapular için daha şeffaf ve sorunsuz bir işleyiş sağlanıyor. Bu adımlar, hem miras paylaşımında yaşanan tartışmaları azaltmayı hem de hak sahiplerinin işlemlerini daha kısa sürede tamamlamasını mümkün kılıyor.
Miras hukukundaki bu değişikliklerin, vatandaşların haklarını koruma ve süreçleri kolaylaştırma noktasında önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.