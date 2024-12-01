Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat, Kardeş Kavgasına Son Veren Düzenleme

HİSSELİ TAPULARDA ŞEFFAFLIK SAĞLANIYOR

Hisseli tapular için yapılan düzenlemeler, miras kalan mülklerdeki hak sahiplerinin daha net belirlenmesini amaçlıyor. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlandıktan sonra parseller ve sınırlar detaylı şekilde tespit edilecek. Artık miras kalan bir mülkün kardeşler arasında devri için yalnızca yazılı bir sözleşme yeterli olacak.