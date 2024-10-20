Miras Paylaşımında Kritik Detay Ortaya Çıktı: Her Şey Sil Baştan Değişecek

Miras davalarında en sık karşılaşılan sorunlardan biri, kardeşlerin mal paylaşımına itiraz etmesidir. Bu tür itirazlar, miras davasının uzamasına yol açabilir. Böyle bir durumda, varislerin miras payını nasıl yöneteceği önem kazanır. Peki miras paylaşımında kardeşler arası bir anlaşmazlık çıktığında neler olacak? İşte miras paylaşımında yaşanan sıkıntılara ilişkin kritik detaylar...

VARİSLER MİRAS PAYINI SATABİLİR Mİ?

Miras paylaşımı sırasında, varislerden birinin miras payını satma isteği sıklıkla gündeme gelir. Eğer bir varis miras payını satmak isterse, bu satış diğer varislerin onayına bağlıdır. Diğer varisler satışa onay vermezse, satış gerçekleşemez. Ancak, elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete geçilmişse, durum farklıdır. Bu durumda, paydaşlardan biri diğer paydaşların onayını almadan miras payını üçüncü bir kişiye devredebilir.

Diğer paydaşların ise, bu devri engelleme hakkı bulunmaktadır; ayrıca, payı kendileri satın alabilirler. Kardeşlerden biri mal paylaşımına itiraz ettiğinde, ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekebilir. Bu tür davalar uzmanlık gerektirdiği için, bir miras hukuku avukatı ile yürütülmesi hak kayıplarını önlemek açısından büyük önem taşır.

MAL PAYLAŞIMI İÇİN BAŞVURU VE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Mal paylaşım süreci, tarafların sulh hukuk mahkemesine başvurmasıyla başlar. Başvuru onaylandıktan sonra gerekli işlemler başlatılır. Eğer mirasçılar mal paylaşımı konusunda anlaşamazsa, mirasın paylaşımı için dava açılması gerekecektir. Türk Medeni Kanunu’na göre bu dava, mal paylaşımı davası olarak bilinir. Anlaşmazlık durumunda her mirasçı, mal paylaşımı davası açma hakkına sahiptir ve bu davalar, miras hukuku konusunda yetkili mahkemeler tarafından yürütülür.

Mirasçılar, tüm mirasın veya belirli malların paylaşımını talep edebilirler. Eğer sadece bir kısmın paylaşılması isteniyorsa, tamamının paylaşımı için karşı dava açmaya gerek yoktur. Kardeşler arasındaki mal paylaşım davasında, mahkeme gerekli işlemleri yapar ve kararları alır.

PAYLAŞILAMAYAN MİRAS NASIL SATILIR?

Paylaşılamayan miras, mahkeme kararıyla veya aynen taksim yoluyla paylaşılabilir. Mirasçılardan biri ya da birkaç kişi, ortaklığın giderilmesi davası açarak paylaşım sürecini başlatabilir. Elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete geçilmesi ile birlikte, paydaşlar miras paylarını üçüncü kişilere satma hakkı elde eder. Ancak, paylı mülkiyete geçiş için mirasçıların oy birliğiyle karar vermesi veya dava açması gerekmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi