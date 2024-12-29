Miras Paylaşımında Evlat Kayıranlara Kötü Haber! Tapu Mirası Paylaşımında Yeni Düzenleme

MİRAS KANUNU’NDA DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEME

Miras Kanunu'nda yapılan değişiklik, çocuklar arasında eşit paylaşıma öncelik tanıyor. Ebeveynler, sağlığında mülklerini tek bir çocuğuna bıraksa dahi, vefatlarının ardından bu taşınmazların tüm kardeşlerin ortak malı haline gelmesi mümkün oluyor. Mahkemeler, başvuru üzerine mülklerin hisselere bölünmesine karar verebiliyor.

Üstelik bu tür davalarda herhangi bir zamanaşımı bulunmuyor. Mirasın bir çocuğa devredilmesinin üzerinden yıllar geçmiş olsa bile, diğer kardeşlerin itiraz hakkı saklı kalıyor.