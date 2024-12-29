Miras Paylaşımında Evlat Kayıranlara Kötü Haber! Tapu Mirası Paylaşımında Yeni Düzenleme
Türkiye’de miras paylaşımı konusunda ebeveynlerin çocukları arasında farklı dağılımlar yapması sıkça tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. Ancak son yıllarda Miras Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, çocuklar arasında eşitlik sağlanması yönünde önemli adımlar atıldı. Yeni düzenlemeyle, anne ve babanın vefatından sonra tapular, tüm çocukların ortak mülkü haline gelebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Artan hayat pahalılığı ve gayrimenkul fiyatlarındaki yükseliş, birçok vatandaş için miras yoluyla mülk sahibi olmayı daha da önemli hale getirdi. Ancak ebeveynlerin taşınmazlarını çocuklarına farklı oranlarda dağıtması, aile içi anlaşmazlıkların ve hukuki süreçlerin temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Geçmişte anne ve babalar, sağlığında mülklerini istedikleri gibi kullanma ve herhangi bir çocuklarına devretme hakkına sahipti. Ancak bu durum, ebeveynin vefatının ardından değişiyor. Yeni düzenlemelere göre, miras olarak bırakılan taşınmazlar tüm kardeşlerin eşit hakkına dönüşebiliyor.
MİRAS KANUNU’NDA DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEME
Miras Kanunu'nda yapılan değişiklik, çocuklar arasında eşit paylaşıma öncelik tanıyor. Ebeveynler, sağlığında mülklerini tek bir çocuğuna bıraksa dahi, vefatlarının ardından bu taşınmazların tüm kardeşlerin ortak malı haline gelmesi mümkün oluyor. Mahkemeler, başvuru üzerine mülklerin hisselere bölünmesine karar verebiliyor.
Üstelik bu tür davalarda herhangi bir zamanaşımı bulunmuyor. Mirasın bir çocuğa devredilmesinin üzerinden yıllar geçmiş olsa bile, diğer kardeşlerin itiraz hakkı saklı kalıyor.
Geçmişte, anne ve babasına bakan çocuklar mirastan daha fazla pay alabilirken, bazı durumlarda ebeveynler diğer çocuklarını mirastan tamamen mahrum bırakabiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu tür tercihler sınırlanıyor.
Hukuki düzenlemeler, aile içi adaleti sağlamak ve uzun süren anlaşmazlıkların önüne geçmek amacıyla çocuklar arasında eşit paylaşımı teşvik ediyor. Miras davalarında alınan bu kararların, özellikle taşınmaz değerlerinin yüksek olduğu günümüzde daha fazla önem kazanması bekleniyor.