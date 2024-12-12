Miras Kalan Tapular İçin Yeni Dönem: Gayrimenkul ve Araç Satışı Resmen Değişti

Miras yoluyla intikal eden gayrimenkul ve araçların satışıyla ilgili yeni düzenlemeler, mirasçıların haklarını koruma ve işlemleri daha şeffaf hale getirme amacıyla hayata geçirildi. Yapılan değişiklikler, hem hukuki sürecin netleşmesini hem de olası anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

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Miras Kalan Tapular İçin Yeni Dönem: Gayrimenkul ve Araç Satışı Resmen Değişti - Resim: 1

Miras kalan taşınmazların satışı, belirli prosedürlerin yerine getirilmesiyle mümkün olacak.

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR...

Veraset İlamı: Tapu devir işlemleri için öncelikle varislerin, mirasçı olduklarını kanıtlayan veraset ilamını almaları gerekiyor.

Tapu İşlemleri: Veraset ilamının ardından tapu müdürlüğüne başvurularak devir işlemleri başlatılabiliyor.

Zorunlu Belgeler: Tapu devri sırasında zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi, kimlik ve tapu senedi gibi belgelerin eksiksiz olması gerekiyor.

Bu düzenlemeler, miras kalan taşınmazların satış sürecini hızlandırırken, varisler arasında yaşanabilecek hak kayıplarını da önlemeyi amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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