Miras Kalan Tapu Sahiplerine Hayati Uyarı: Son Tarihe Dikkat, Bütün Haklarını Kaybedecek

MİRASÇILARA VE HİSSEDARLARA ÖZEL DÜZENLEME

Arazi mülkiyeti veya mirasçılık sorunları yaşayan başvuru sahipleri, taahhütname yöntemiyle kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Taahhütname ile kaydedilen araziler, 1-15 Mart 2025 tarihleri arasında il ve ilçe tarım müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Bu süreçte yalnızca hissedarlar veya mirasçılar tarafından yapılacak itirazlar dikkate alınacak.