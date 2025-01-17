Miras Kalan Tapu Sahiplerine Hayati Uyarı: Son Tarihe Dikkat, Bütün Haklarını Kaybedecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru sürecine yönelik kritik bir açıklama yaptı. Bakanlık, ÇKS başvurularının 31 Aralık 2024 tarihinde sona erdiğini duyururken, başvuru yapan arazi sahiplerinin gerekli tapu ve diğer belgeleri 1-15 Mart 2025 tarihleri arasında teslim etmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Başvurularını tamamlayan çiftçiler, arazi tapusu, miras belgesi ya da hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi gibi belgeleri belirtilen tarihler arasında yetkili mercilere ibraz etmek zorunda. Belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi halinde başvurular geçersiz sayılacak ve çiftçiler devlet desteklerinden faydalanma hakkını kaybedecek.
MİRASÇILARA VE HİSSEDARLARA ÖZEL DÜZENLEME
Arazi mülkiyeti veya mirasçılık sorunları yaşayan başvuru sahipleri, taahhütname yöntemiyle kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Taahhütname ile kaydedilen araziler, 1-15 Mart 2025 tarihleri arasında il ve ilçe tarım müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Bu süreçte yalnızca hissedarlar veya mirasçılar tarafından yapılacak itirazlar dikkate alınacak.
Miras sorunları nedeniyle tarımsal desteklerden faydalanamayan üreticiler, bu düzenleme sayesinde başvuru yapma imkanına sahip olacak. Ancak, itirazların haklı bulunması durumunda ilgili arazi kaydı iptal edilebilecek.
BELGELER EKSİKSİZ ŞEKİLDE TESLİM EDİLMELİ
Tapu sicilinde kayıtlı malikin vefatı durumunda, miras hakkının noter veya mahkeme onaylı veraset belgesiyle tescil edilmesi gerekiyor. Bakanlık, belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmemesi halinde ÇKS kaydının geçersiz olacağını ve devlet desteklerinden faydalanılamayacağını vurguladı.