Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat
Miras kalan gayrimenkul ve araçların varisler arasında paylaşılamaması birçok probleme neden olabilir. Böyle durumlarda bu malların satışı yoluna gidilir. Birden fazla mirasçı olması durumunda satış işlemi için bazı prosedürleri takip etmek gerekir.
Bir kişi vefat ettiği takdirde üzerinde kayıtlı olan taşınır veya taşınmaz malların tamamı miras olarak tanımlanır. Kişinin vasiyetname ile herhangi bir beyanı bulunmadığı durumlarda bu mallar mirasçılar arasında bölünür.
Eğer kişi evli değilse mirası anne ve babasına, evli ise eşi ve çocuklarına paylaştırılır. 4271 sayılı Türk Medeni Kanununda belirtildiği üzere vârisler miras üzerinde ortak olarak karar vermelidir.
MİRASIN BİRDEN FAZLA VARİSİ VARSA...
Miras kalan bir konutun veya aracın satışında tüm mirasçıların tapuya gitmesi veya noterden onaylı bir vekâletname ile tek bir sorumlu görevlendirmesi gerekir. Hissedarların ortak karar veremediği durumlar da olabilir.
Bu gibi durumlarda mirasçılar sulh hukuk mahkemesine başvurabilirler. Mahkeme, mirasın vârisler arasında paylaşılmasına ve bölünemeyen malların satışının gerçekleştirilerek değerinin hissedarlar arasında pay edilmesine karar verebilir.