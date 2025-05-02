Milyonluk Piyangoyu Kazandı, Aldığı İlk Şey Herkesi Güldürdü

5.2 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazanan kamyon şoförü Gary MacDonald, sabah işe gitmek yerine patronunu arayıp istifa etti. Ancak servetiyle yaptığı ilk alışveriş herkesi şaşırttı.

Milyonluk Piyangoyu Kazandı, Aldığı İlk Şey Herkesi Güldürdü

İngiltere'nin Barking kentinde yaşayan 60 yaşındaki kamyon şoförü Gary MacDonald, tam 5.2 milyon sterlinlik (yaklaşık 266 milyon TL) büyük ikramiyeyi kazanarak bir anda hayatını değiştirdi. Ancak MacDonald’ın bu devasa servetle yaptığı ilk alışveriş sosyal medyada gündem oldu.

PATRONUNU ARAYIP HEMEN İSTİFA ETTİ

Milyonluk Piyangoyu Kazandı, Aldığı İlk Şey Herkesi Güldürdü - Resim : 1

Her sabah olduğu gibi işe gitmek için uyanan MacDonald, gelen bir e-posta ile Milli Piyango’dan biletine iyi haberler geldiğini öğrendi. Başta sadece 35 sterlin kazandığını düşünen MacDonald, asıl büyük ödülün 5.2 milyon sterlin olduğunu fark edince adeta hayatı değişti. Hiç vakit kaybetmeyen şanslı adam, saat sabah 06.30'da patronunu arayarak istifa ettiğini açıkladı.

İLK ALIŞVERİŞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Milyonluk Piyangoyu Kazandı, Aldığı İlk Şey Herkesi Güldürdü - Resim : 2

Herkes lüks bir araba ya da yurt dışı tatili beklerken, MacDonald'ın ilk tercihi oldukça mütevazıydı. MacDonald kendine elektrikli bir süpürge aldı. Bu tercihiyle sosyal medyada gerçekçi milyoner olarak yorumlar aldı.

SIRADAKİ HAYALİ DÜNYA TURU

Uzun yıllardır birlikte olduğu Anita ile artık evlilik planları yapan MacDonald, büyük ikramiyeyi dünya turuna çıkarak ve farklı ülkelerde Formula 1 yarışlarını izleyerek değerlendirmeyi planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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