Milyonların Maaşını Doğrudan Etkileyecek! Gözler Ekim Enflasyonunda: İşte Ekonomistlerin Tahminleri

Milyonlarca çalışan ve emekli ocak ayında maaşlara yapılacak zammı merakla bekliyor. TÜİK yarın ekim ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Bunun birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Milyonlarca insanın merak ettiği enflasyon verisi öncesi kuruluşlar da ekim ayı enflasyon anketlerini kamuoyu ile paylaştı.

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne 16 ekonomist katıldı. Katılan ekonomistlere göre, ekim ayı enflasyonu yüzde 2,46 olurken; yıllık enflasyon yüzde 47,98 olacağı tahmin edildi. Bu orana göre, 4 aylık enflasyon farkı yüzde 11,60 olması bekleniyor.

Foreks Haber ise 17 katılımcı ile anket düzenledi. Buna göre, ekim ayının enflasyon verisi için medyan tahmin yüzde 4,28 olurken; yıllık enflasyon tahmini ise 62,52 oldu.

Bloomberg HT'nin anketine ise 19 kurum katıldı. Kurumların ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,5 iken yıllık yüzde 48 olacağını öngördü. Bloomberg HT'nin anketine göre ise 4 aylık enflasyon farkı yüzde 11,64 oranında olacak.