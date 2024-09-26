Milyonların Gözü Bu Haberde! Asgari Ücret Zammı İçin Rakam Verildi

Yıl sonuna sayılı günler kala asgari ücretliden emekliye kadar herkes ocak ayında yapılacak olan zammı merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında toplanacak ancak uzmanlar öncesinde asgari ücrete yapılacak zam için tahminlerini sıralamaya başladı.

ASGARİ ÜCRETLİ OCAK AYINI BEKLİYOR

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem'in A Haber'de katıldığı canlı yayında asgari ücrete gelebilecek zam oranını öngördü. Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak revize edildi. Bununla birlikte 2025 yılı asgari ücretin 24 bin 58 TL olacağını açıkladı.

Erdem, bu doğrultuda Ocak ayında asgari ücretin en az 24 bin 58 TL olacağını öngörüyor.

MERKEZ BANKASI DA TAHMİN ETMİŞTİ

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, asgari ücrette beklenen zam oranı yüzde 43,14 olarak hesaplandı. Bu artışla birlikte net asgari ücretin 24 bin 336 TL olacağı öngörülüyor. Anadolu Ajansı'nın gerçekleştirdiği ankette ise zam beklentisi yüzde 42,64 olarak belirtilmiş olup, bu durumda net ücret 24 bin 251 TL seviyesinde olacağı öngörüldü.

Diğer anketlerin sonuçları ise şöyle sıralanıyor:

Reuters anketi: 24 bin 304 TL

Finansal Kurumlar Birliği Anketi: 25 bin 399 TL

Kaynak: Haber Merkezi