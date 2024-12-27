Milyonları Yıkan Gelişme! Yüzde 50 Bir Anda Zam Geldi, Son Tarih 15 Ocak

Bunlara ek olarak, kaloriferci ve kapıcı hizmetlerinin kurumlar tarafından sağlandığı konutlar için ilave olarak metrekare başına 1,96 TL kira bedeli alınacak.

ELEKTRİK VE SU GİDERLERİ

Elektrik ve su giderleri, kullanıcıların tüketimine göre belirlenerek gerçek maliyet üzerinden tahsil edilecek. Ancak sayaçların ayrılamadığı durumlarda, ilave kira bedelleri uygulanacak.

Elektrik sayacı ayrılmamışsa: Metrekare başına 3,71 TL.

Su sayacı ayrılmamışsa: Metrekare başına 3,22 TL.

Her iki sayacın da ayrılamadığı durumlarda: Metrekare başına 6,92 TL.