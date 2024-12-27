Milyonları Yıkan Gelişme! Yüzde 50 Bir Anda Zam Geldi, Son Tarih 15 Ocak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamu konutlarının 2025 yılına ait aylık kira bedellerini açıkladı. Yüzde 50'ye yakın zam geldi. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: AA
Yeni düzenleme, Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında bulunan konutlar için uygulanacak kira bedellerini detaylandırıyor. Kamu konutlarında uygulanacak kira bedelleri, konut tipine göre değişiklik gösteriyor.
GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 49,60 ZAM GELDİ
2024 yılında yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 5,66 lira, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 8,85 lira, kaloriferli konutlarda metrekaresi 11,61 lira olan kira bedelleri 2024 yılı için yeniden hesaplandı.
Yeni yılda açıklanan bedeller şöyle:
Kerpiç, ahşap ve bağdadi yapılar: Metrekare başına 8,15 TL.
Kalorifersiz konutlar: Metrekare başına 12,74 TL.
Kaloriferli konutlar: Metrekare başına 16,71 TL.
Bunlara ek olarak, kaloriferci ve kapıcı hizmetlerinin kurumlar tarafından sağlandığı konutlar için ilave olarak metrekare başına 1,96 TL kira bedeli alınacak.
ELEKTRİK VE SU GİDERLERİ
Elektrik ve su giderleri, kullanıcıların tüketimine göre belirlenerek gerçek maliyet üzerinden tahsil edilecek. Ancak sayaçların ayrılamadığı durumlarda, ilave kira bedelleri uygulanacak.
Elektrik sayacı ayrılmamışsa: Metrekare başına 3,71 TL.
Su sayacı ayrılmamışsa: Metrekare başına 3,22 TL.
Her iki sayacın da ayrılamadığı durumlarda: Metrekare başına 6,92 TL.
Konutlarda kullanılan suyun farklı kaynaklardan sağlandığı durumlarda (kuyu, artezyen vb.): Metrekare başına 1,73 TL ilave kira bedeli tahsil edilecek.
YAKITI KURUMLARCA KARŞILANAN KONUTLAR
Kaloriferli konutlarda yakıt bedelleri de düzenlendi:
Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı bulunmayan konutlarda, metrekare başına 6,68 TL yakıt bedeli alınacak.
Bu cihazların bulunduğu konutlarda ise tüketim oranına göre hesaplama yapılacak ve bedel, yakıt maliyetine bağlı olarak kurumların belirlediği üst sınırda tahsil edilecek.
Ortak kullanım alanlarında (aydınlatma, elektrik, su, gaz vb.) zorunlu giderlerin kurumlar tarafından karşılanması halinde, metrekare başına ek olarak 78 kuruş ücret alınacak.
YÜRÜRLÜK TARİHİ BELLİ OLDU
Yeni düzenlemeler, 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Kamu çalışanlarının, konutlarına dair yeni kira bedelleri ve gider düzenlemelerini göz önünde bulundurması gerekiyor.