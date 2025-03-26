Milyonları ilgilendiriyor! Bayram Mesai Ücretleri Nasıl Hesaplanır?
Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca çalışan, bayram mesai ücretlerinin nasıl hesaplanacağını merak ediyor. 30, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı, toplamda 3,5 günlük resmi tatil süresini içeriyor. Bu dönemde çalışanların alacağı ek ücretler ve mesai hesaplamalarına ilişkin detaylar belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Memurlar, bayram sonrasında kalan üç gün için idari izin beklentisi içinde olsa da hükümetten henüz bu yönde bir karar çıkmadı. Bu nedenle memurlar, tatili uzatmak isterlerse yıllık izinlerini kullanmak zorunda kalacak. Özel sektör çalışanları için ise idari izin uygulaması bulunmuyor. İşçiler, tatillerini uzatmak istediklerinde yıllık izin haklarından yararlanabiliyor.
İŞVEREN TELAFİ ÇALIŞMASI UYGULAYABİLİR
İşverenler, ek izin vermek yerine telafi çalışması uygulayabiliyor. Telafi çalışması, bayram süresince çalışılmayan günlerin ilerleyen tarihlerde telafi edilmesini sağlıyor ve fazla mesai kapsamına girmiyor. Kural olarak bayram günlerinde çalışanların izinli olması esastır. Ancak, işveren ile çalışan arasında anlaşma sağlanması durumunda bayram günlerinde çalışma mümkün olabiliyor.
BAYRAM MESAİ ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIR?
SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın verdiği bilgilere göre, resmi tatil günlerinde çalışan işçilerin maaş hesaplaması şu şekilde yapılıyor:
Bayramda çalışmayan işçilere maaşlarında kesinti olmadan tam günlük ücret ödeniyor.
Bayram günlerinde çalışan işçilere ise her gün için ek olarak bir günlük ilave ücret ödeniyor.
Örneğin, aylık 30.000 TL maaş alan bir işçinin günlük ücreti 1.000 TL olarak hesaplanıyor. Bayramda çalışmazsa maaşında herhangi bir kesinti olmuyor. Ancak çalışırsa her gün için 2.000 TL alıyor. Bu durumda, 3,5 gün boyunca çalışan bir işçi maaşına ek olarak 3.500 TL daha kazanıyor.
FAZLA MESAİYE EK ÜCRET
Bayram günlerinde normal çalışma süresi aşılırsa, fazla mesai ücreti %50 zamlı olarak ödeniyor. Bu durum, bayram mesaisinin işçiler için daha kazançlı hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca, fazla mesai ücretleri işçinin emeklilik maaşının hesaplanmasında da dikkate alınıyor.