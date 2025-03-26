Milyonları ilgilendiriyor! Bayram Mesai Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

Memurlar, bayram sonrasında kalan üç gün için idari izin beklentisi içinde olsa da hükümetten henüz bu yönde bir karar çıkmadı. Bu nedenle memurlar, tatili uzatmak isterlerse yıllık izinlerini kullanmak zorunda kalacak. Özel sektör çalışanları için ise idari izin uygulaması bulunmuyor. İşçiler, tatillerini uzatmak istediklerinde yıllık izin haklarından yararlanabiliyor.