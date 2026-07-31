Milyonları İlgilendiriyor! 12. Yargı Paketi Yürürlüğe Girdi: Faiz Hesabı Baştan Değişti

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 12. Yargı Paketi ile sözleşmede faiz oranının belirtilmediği durumlarda uygulanacak kanuni faiz hesabı değişti. Yeni sistemde hesaplama, TCMB'nin reeskont oranı üzerinden yapılacak.

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Milyonları İlgilendiriyor! 12. Yargı Paketi Yürürlüğe Girdi: Faiz Hesabı Baştan Değişti
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Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen ve yargı alanında çok sayıda düzenleme içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeler ve mahkemelere getirilen süre sınırıyla gündeme gelen paket, faiz hesaplama sisteminde de önemli değişiklikler içeriyor.

Milyonları İlgilendiriyor! 12. Yargı Paketi Yürürlüğe Girdi: Faiz Hesabı Baştan Değişti - Resim : 1

DETAYLAR BELLİ OLDU

Düzenlemede yer alan Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un "Kanuni Faiz" hükmünde yapılan değişiklik uyarınca, Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında faiz ödenmesini gerektiren hallerde, sözleşmede faiz oranı belirlenmemişse uygulanacak yıllık faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) önceki yılın 31 Aralık tarihinde kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i esas alınarak hesaplanacak.

Buna göre, 30 Haziran tarihinde geçerli reeskont oranının, önceki yılın 31 Aralık günündeki orandan 5 puan veya daha fazla farklı olması halinde, yılın ikinci yarısında 30 Haziran itibarıyla belirlenen reeskont oranının yüzde 80'i uygulanacak. Böylece sözleşmede faiz oranının kararlaştırılmadığı durumlarda uygulanacak kanuni faiz, TCMB'nin kısa vadeli kredi işlemlerine uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden belirlenecek.

Öte yandan, yılın ilk yarısında reeskont oranında 5 puan veya daha fazla değişiklik yaşanması halinde, yılın ikinci yarısında hesaplamalarda güncellenen oran esas alınacak.

Kaynak: AA

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