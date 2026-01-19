Milyonları İlgilendiren Yeni Düzenlemede Tarih Netleşti! Tapuda İşlemler Artık Bu Şekilde Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İkinci el araç alım-satımında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi, taşınmaz satışları için de zorunlu hale geliyor. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemeye göre, konut ve arsa gibi gayrimenkullerin satışında ödeme, 1 Mayıs 2026’dan itibaren güvenli sistem üzerinden yapılacak.

Bakanlık, alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık gibi risklerle karşılaşmasını önlemek, aynı zamanda kayıt dışılığı azaltmak amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik hazırladı. Yeni uygulamayla birlikte, yüksek meblağların elden taşınması ve taraflar arasında doğrudan yapılan riskli para transferlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeye göre, satış bedeli nakit, havale ya da EFT yoluyla ödenecek olsa bile, para tapu devriyle eş zamanlı olarak Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden aktarılacak. Böylece ödeme, mülkiyetin devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçmeyecek ve işlem güvence altına alınacak.

Hazırlanan taslak, kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin görüşüne sunulurken, gelen değerlendirmeler doğrultusunda nihai halinin verilmesi planlanıyor.

SEKTÖRDEN OLUMLU TEPKİ

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Taylan, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Daha önce otomobil satışlarında uygulamaya giren sistemin zamanla oturduğunu ifade eden Taylan, emlak sektöründe de benzer bir güven ortamı oluşacağını söyledi.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin kiralık ilanların ardından 1 Şubat itibarıyla satılık ilanlarda da zorunlu hale geleceğini hatırlatan Taylan, 1 Mayıs 2026’da devreye alınacak Güvenli Ödeme Sistemi’nin sektörde önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Yeni sistemle birlikte satış bedelinin belirlenen bankalarda açılacak hesaplarda bloke edileceğini aktaran Taylan, e-Devlet üzerinden alınacak referans numarasıyla tapu işlemlerinin başlatılacağını, devir tamamlandığında ise paranın satıcının hesabına aktarılacağını ifade etti. İşlemin iptali ya da olumsuz bir durum yaşanması halinde ise bedelin güvenli şekilde korunmaya devam edeceğini belirtti.

Sistemin, özellikle tapu işlemleri sırasında taşınan yüksek miktardaki paraların oluşturduğu riskleri ortadan kaldıracağını dile getiren Taylan, banka ve tapu dairelerinin teknik altyapısının sürecin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

