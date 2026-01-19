Milyonları İlgilendiren Karar: SGK’daki O Kod Artık Yok! Tüm Çalışanlardan Tek Tek Silindi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüm çalışanları yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçirildi. e-Devlet üzerinden alınabilen “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi” belgesinde, işten ayrılış nedenlerini gösteren kod ve açıklamaların artık yer almadığı ortaya çıktı. Söz konusu değişiklik, özellikle işe alım süreçlerinde çalışanların aleyhine sonuçlar doğurduğu belirtilen çıkış kodlarına yönelik tartışmaların ardından geldi.

Uzun süredir, işten ayrılış nedenlerinin kodlarla belgelerde görünmesinin, çalışanların yeni bir iş bulmasını zorlaştırdığı ve olumsuz etiketlenmeye yol açtığı dile getiriliyordu. Bu kapsamda Danıştay’ın 14 Ekim 2024 tarihinde verdiği karar da sürecin dönüm noktası oldu. Yüksek Mahkeme, SGK kayıtlarında yer alan “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” gibi ifadelerin, işverenin tek taraflı beyanına dayandığını, henüz yargı süzgecinden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiğini ve bunun kişilerin çalışma hayatını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, söz konusu uygulamanın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkı açısından sakıncalı olduğuna hükmetmişti.

KİŞİ GÖRÜYOR, KURUMLAR GÖREMİYOR

Aktarılan bilgilere göre, e-Devlet üzerinden bireysel olarak yapılan SGK hizmet dökümü sorgularında işten çıkış kodları çalışan tarafından görüntülenebiliyor. Ancak işverenlere verilen “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi” belgelerinde artık bu kodlar ve fesih gerekçeleri yer almıyor.

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ AYRI

Buna karşın, işe giriş sürecinde işverenin çalışandan “işten ayrılış bildirgesi” talep etmesi halinde, fesih nedeninin bu belgede hâlâ görülebildiği belirtiliyor. Danıştay’ın ilerleyen dönemde bu belgeyle ilgili de benzer bir değerlendirme yapabileceği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çıkış kodları ve açıklamalarının tamamen kaldırılmasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: NTV