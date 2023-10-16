Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat - Resim: 1

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren kararı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider duyurdu.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat - Resim: 2

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından, 'Tarımın Kalbinden Dünyaya: Antalya Tarım Zirvesi' adlı toplantı düzenlendi.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat - Resim: 3

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, miras kalan tarla, toprak ve bağların 2 yıl boyunca ekilmediği takdirde kiralanacağını söyledi.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat - Resim: 4

DİJİTAL KİRALAMA DÖNEMİNİ DUYURDU

Uzun yıllar 'Atıl tarım arazileri ekilsin', 'Boş arazi kalmasın' gibi söylemlerin yaygın kullanıldığını anlatan Gizligider, şunları kaydetti:

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat - Resim: 5

"Neticede özel mülkiyet hukuku var. Bu kapsamında, kardeşler farklı illere gitmiş bir şekilde anneden, babadan, kalan tarla, toprak, bağ var ama mülkiyet, miras hukuku cilveleriyle bunları işleyemiyoruz.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat - Resim: 6

Buna dair uygulama yaptık. 5 Nisan 2023 itibarıyla tarih başladı. 2 yıl içerisinde herhangi bir toprak parçası işlenmiyorsa, kiraya vermiyorsa, kendi üretmiyorsa, herhangi bir sebeple işlenmiyorsa bir yöntem belirledik.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat - Resim: 7

Önce o toprağı en yakın yerleşim yerinden başlamak üzere hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralayacağız. O toprakları üretime kazandıracağız.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat - Resim: 8

Onun da kazancı kişi ya da kişilerin banka hesabına yatırılacak. Kişiler de para kazanacak. Boş arazilerimiz kalmasın istiyoruz."

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat - Resim: 9
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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat - Resim: 10
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