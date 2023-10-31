Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren bir uyarı geldi. Uzmanlar, "Dikkat edin" notuyla vatandaşları uyardı.
Türkiye'de milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, dikkatli olunmasını yoksa maddi olarak zor bir durumla karşı karşıya kalınabileceğine dair açıklamalarda bulundu.
Emlak vergisinde ikinci taksit ödeme süresinin sona erme tarihi açıklandı.
Son günün 30 Kasım olduğu belirtildi. Bu tarihe kadar ödemesini yapmayanlar, gecikme durumunda cezalı olarak geri ödeme yapmak zorunda kalacak.
KİMLER MUAF?
Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur.
Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.
NASIL ÖDENİR?
Emlak vergisi borç ödeme işlemlerini çeşitli şekillerde yapabilirsiniz.
Eğer internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız mülkün bağlı olduğu belediyeye başvurarak ödemenizi doğrudan belediyeye yapabilirsiniz.
Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de yapılabilir.
Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir.
Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir.
TUTAR NE?
Emlak vergisi tutarı, taşınmazın değeri, yeri ve niteliğine göre değişiklik gösterir. Mart ayında 349 TL ödeme yapan ev sahipleri, kasım ayında aynı tutarı ödemekle yükümlüdür.