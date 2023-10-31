Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren bir uyarı geldi. Uzmanlar, "Dikkat edin" notuyla vatandaşları uyardı.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin - Resim: 1

Türkiye'de milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, dikkatli olunmasını yoksa maddi olarak zor bir durumla karşı karşıya kalınabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin - Resim: 2

Emlak vergisinde ikinci taksit ödeme süresinin sona erme tarihi açıklandı.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin - Resim: 3

Son günün 30 Kasım olduğu belirtildi. Bu tarihe kadar ödemesini yapmayanlar, gecikme durumunda cezalı olarak geri ödeme yapmak zorunda kalacak.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin - Resim: 4

KİMLER MUAF?

Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin - Resim: 5

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin - Resim: 6

NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi borç ödeme işlemlerini çeşitli şekillerde yapabilirsiniz.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin - Resim: 7

Eğer internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız mülkün bağlı olduğu belediyeye başvurarak ödemenizi doğrudan belediyeye yapabilirsiniz.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin - Resim: 8

Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de yapılabilir.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin - Resim: 9

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin - Resim: 10

Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Dikkat edin - Resim: 11

TUTAR NE?

Emlak vergisi tutarı, taşınmazın değeri, yeri ve niteliğine göre değişiklik gösterir. Mart ayında 349 TL ödeme yapan ev sahipleri, kasım ayında aynı tutarı ödemekle yükümlüdür.

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