Milyonlarca Tapu Sahibini İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Rekor Cezası Var

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ev sahibinin şikayeti üzerine H.S. hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "hakaret" suçlarından dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığa "hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verirken, tapu bilgilerinin herkes tarafından erişilebilir olduğu gerekçesiyle kişisel veri suçundan beraat kararı verdi.