Milyonlarca Tapu Sahibini İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Rekor Cezası Var
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasına ait ada ve parsel numarasını sosyal medya hesabından paylaşan kişiye "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasını onadı.
Kaynak: AA
Olay, Antalya'da yaşayan H.S.'nin sosyal medya hesabında başkasının evine ait ada ve parsel numarasının sorgu ekran görüntüsünü paylaşmasıyla başladı. H.S., paylaştığı bilgilerin ardından söz konusu evin "rüşvet malı" olduğu iddialarını ortaya atarak, ev sahibi hakkında rencide edici ifadeler kullandı.
HAPİS CEZASI VERİLDİ
Ev sahibinin şikayeti üzerine H.S. hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "hakaret" suçlarından dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığa "hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verirken, tapu bilgilerinin herkes tarafından erişilebilir olduğu gerekçesiyle kişisel veri suçundan beraat kararı verdi.
HUKUKA AYKIRI ELE GEÇİRME SUÇU
Ancak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, paylaşılan bilgilerin "hukuken korunan kişisel veri" kapsamına girdiğini değerlendirerek, sanık hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.
Sanık, cezanın fazla olduğunu ve suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek kararı temyiz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek, istinaf mahkemesinin kararını onadı. Kararda, sanığın suç işlediği ve mahkumiyet kararının hukuka uygun olduğu vurgulandı.