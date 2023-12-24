Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tapularla ilgili yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlığın adımı, milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, internet üzerinden yapılan tapu işlemleriyle ilgili harekete geçti.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti - Resim: 2

TRT Haber'in aktardığına göre 'Türkiye Tapu' uygulaması için için düğmeye basıldı ve önemli bir aşama da kaydedildi.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti - Resim: 3

Uygulamanın 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor. Hedef, tapuda şeffaflık ve güvenliğin artırılması.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti - Resim: 4

Uygulamayı kullanacak kişilerden mobil veya elektronik imza istenecek. Süreç, kişi ve mekana bağlı olmadan yürütülebilecek.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti - Resim: 5

Tapu işlemleri, hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti - Resim: 6

Uygulamanın devreye alınmasıyla; tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerinin yapılması hedefleniyor.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti - Resim: 7

Ayrıca tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama kapsamında.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti - Resim: 8

TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ İÇİN NOTER UYGULAMASI BAŞLATILMIŞTI

Taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde de yapılmasına yönelik uygulama ülke genelinde geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti - Resim: 9

Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunabiliyor.

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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti - Resim: 10

Kaynak: TRT Haber

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