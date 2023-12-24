Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tapularla ilgili yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlığın adımı, milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, internet üzerinden yapılan tapu işlemleriyle ilgili harekete geçti.
TRT Haber'in aktardığına göre 'Türkiye Tapu' uygulaması için için düğmeye basıldı ve önemli bir aşama da kaydedildi.
Uygulamanın 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor. Hedef, tapuda şeffaflık ve güvenliğin artırılması.
Uygulamayı kullanacak kişilerden mobil veya elektronik imza istenecek. Süreç, kişi ve mekana bağlı olmadan yürütülebilecek.
Tapu işlemleri, hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek.
Uygulamanın devreye alınmasıyla; tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerinin yapılması hedefleniyor.
Ayrıca tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama kapsamında.
TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ İÇİN NOTER UYGULAMASI BAŞLATILMIŞTI
Taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde de yapılmasına yönelik uygulama ülke genelinde geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı.
Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunabiliyor.
Kaynak: TRT Haber