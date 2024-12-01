Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor, Resmen Başladı! Yapmayan Yandı Ağır Cezası Var

4 BİN 69 LİRA PARA CEZASI VAR

2024 yılı itibarıyla, kış lastiği taktırmayan ticari araç sahiplerine 4 bin 69 lira para cezası kesilecek. Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025'te güncellenecek. Yetkililer, hem trafik güvenliğini artırmak hem de kazaların önüne geçmek için bu düzenlemenin önemini vurguluyor.