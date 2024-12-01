Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor, Resmen Başladı! Yapmayan Yandı Ağır Cezası Var
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Araçlara takılması resmen zorunlu oldu. Yapmayanlar yandı, büyük cezası var. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanımı şart koşuluyor. Bu kurala uymayanlar için ciddi yaptırımlar uygulanacak.
4 BİN 69 LİRA PARA CEZASI VAR
2024 yılı itibarıyla, kış lastiği taktırmayan ticari araç sahiplerine 4 bin 69 lira para cezası kesilecek. Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025'te güncellenecek. Yetkililer, hem trafik güvenliğini artırmak hem de kazaların önüne geçmek için bu düzenlemenin önemini vurguluyor.
LASTİK DEĞİŞTİRME MALİYETLERİ
Kış lastiği uygulamasına geçmek isteyen araç sahiplerini lastik değiştirme maliyetleri de ilgilendiriyor. Lastik sökme ve takma işlemi için belirlenen fiyatlar, araçların jant boyutlarına göre değişiklik gösteriyor:
13-14 inç jantlar: 600 TL
15-16 inç jantlar: 750 TL
17 inç jantlar: 850 TL
18 inç jantlar: 950 TL
19 inç jantlar: 1.100 TL
20-21 inç jantlar: 1.250 TL
Ayrıca, lastiklerin saklanması için sunulan "lastik oteli" hizmeti, değişim ücretleriyle aynı seviyede ücretlendiriliyor.
TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ
Kış lastiği uygulaması, özellikle düşük hava sıcaklıklarında ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde trafik kazalarını önlemek için kritik bir önlem. Yetkililer, kış lastiği kullanımıyla araçların yola tutunma kabiliyetinin artırıldığını, bu sayede sürücülerin daha güvenli bir şekilde seyahat edebileceğini belirtiyor.
Kuralın başlangıç tarihiyle birlikte denetimlerin de sıkılaştırılacağı ifade edilirken, araç sahiplerinin cezai duruma düşmemek için gereken önlemleri zamanında alması gerekiyor.