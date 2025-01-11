Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor! Kış Lastiğinde Bu Detay Yakıtı Bile Düşürüyor: Meğer Yanlış Biliyormuşuz
Karlı ve soğuk havalarda araç kullanırken lastiklerin doğru şekilde şişirilmiş olması, hem güvenlik hem de performans açısından kritik önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yetersiz şişirilmiş lastiklerle karda sürüş, kazalara davetiye çıkarabilir. Doğru hava basıncı ise aracın yol tutuşunu iyileştirir, yakıt tüketimini azaltır ve lastiklerin ömrünü uzatır.
LASTİK BASINCINI SIK SIK KONTROL EDİN
Soğuk hava, lastiklerdeki basıncı doğrudan etkiler. Uzmanlar, kış aylarında lastiklerin daha sık kontrol edilmesi ve gerektiğinde hava eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü sıcaklık düştükçe lastiklerdeki hava molekülleri yavaşlar, bu da basıncın düşmesine neden olur. Örneğin, dış sıcaklıktaki her 10 derecelik düşüş, lastik basıncını yaklaşık 0,06 bar azaltır.
AZ ŞİŞİRİLMİŞ LASTİKLER TEHLİKELİ
Karda az şişirilmiş lastiklerin daha iyi tutuş sağlayacağı yönündeki yaygın inanış, gerçeği yansıtmıyor. Lastiklerin bilinçli olarak düşük basınçta tutulması, özellikle karlı ve buzlu yollarda güvenli değildir. Doğru basınca sahip lastikler, kış şartlarında en iyi performansı sağlıyor.
DOĞRU LASTİK BASINCI NASIL BELİRLENİR?
Çoğu araçta önerilen lastik basıncı, genellikle 2 ila 2,4 bar arasında değişir ve bu bilgi aracın kapı çerçevesinde veya iç sacında belirtilir. Yaz ve kış aylarında bu basınç değerleri değişmese de kışın düzenli kontrol yapılması önerilir.
LASTİK BASINCINDA BU DETAYLAR ÖNEMLİ
Lastik basıncı kontrolü için şu adımları izleyebilirsiniz:
-Basıncı Ölçün: Lastik hava valfine bir basınç göstergesi takarak doğru ölçümü yapın.
-Eksik Hava Ekleyin: Basınç önerilen değerin altındaysa, bir hava kompresörü yardımıyla -lastikleri şişirin.
-Düzenli Kontrol Yapın: Lastikleri ayda bir kez kontrol etmek, düşen basıncı zamanında fark etmenizi sağlar.
DÜŞÜK BASINCIN İŞARETLERİ
Direksiyon titremesi, aracın bir yöne çekmesi veya fren mesafesinin uzaması gibi durumlar, lastik basıncının düşük olduğunu gösterebilir. Ayrıca, uzun süre park edilen araçlarda lastik basıncının düşme ihtimali daha yüksektir.