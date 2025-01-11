Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor! Kış Lastiğinde Bu Detay Yakıtı Bile Düşürüyor: Meğer Yanlış Biliyormuşuz

AZ ŞİŞİRİLMİŞ LASTİKLER TEHLİKELİ

Karda az şişirilmiş lastiklerin daha iyi tutuş sağlayacağı yönündeki yaygın inanış, gerçeği yansıtmıyor. Lastiklerin bilinçli olarak düşük basınçta tutulması, özellikle karlı ve buzlu yollarda güvenli değildir. Doğru basınca sahip lastikler, kış şartlarında en iyi performansı sağlıyor.

DOĞRU LASTİK BASINCI NASIL BELİRLENİR?

Çoğu araçta önerilen lastik basıncı, genellikle 2 ila 2,4 bar arasında değişir ve bu bilgi aracın kapı çerçevesinde veya iç sacında belirtilir. Yaz ve kış aylarında bu basınç değerleri değişmese de kışın düzenli kontrol yapılması önerilir.