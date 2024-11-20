Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor... Bu Belgeyi Almak İçin Elinizi Çabuk Tutun: Cezası Yılbaşında Yüzde 45 Artacak!

CEZALAR ARTIYOR

Buna göre; 2024 yılı için SRC Belgesi olmadan araç kullanma cezası belirlenen cezai miktar sürücülere 2 bin 250 TL, işletmeye ise 5 bin 679 TL olmak üzere toplam 7 bin 929 TL para cezası iken, vergi uzmanlarının hesaplarına göre 2025 yılında yüzde 45 oranında zam yapılması bekleniyor.